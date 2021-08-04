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中國金牌選手「別毛澤東徽章」上台領獎　恐違奧運憲章IOC要查

▲▼中國選手上台領獎時別著毛澤東徽章。（圖／路透）

▲ 中國選手上台領獎時別著毛澤東徽章。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

2020東京奧運進行中，中國選手鍾天使及鮑珊菊2日在場地自行車女子團體競速賽中贏得金牌，站上頒獎台時胸前別著中共已故領導人毛澤東徽章，可能違反《奧林匹克憲章》。國際奧會（IOC）已經著手調查，中國奧委會也承諾，這種事不會再發生。

《奧林匹克憲章》第50條規定，「任何奧運場合、場館或其他區域都不允許進行任何形式的示威或政治、宗教、種族宣傳」，經IOC運動委員會爭取後，在東奧獲得放寬，允許選手在賽前或賽後「表達自身觀點」，但在比賽中或頒獎典禮上仍禁止做出手勢或聲明。

▲▼中國選手上台領獎時別著毛澤東徽章。（圖／路透）

▲ 二人的外套上都有紅金色的徽章。（圖／路透）

鍾天使及鮑珊菊別著毛澤東造型徽章上台，讓中國左翼網友大讚，卻引發違規疑慮。IOC發言人亞當斯（Mark Adams）4日在記者會上表示，正調查一起可能違反規定的事件，已經要求中國奧委會針對此事提交報告。中國奧委會向IOC承諾，很快會給出完整的正式答覆，並保證這種事不會再發生。

另一方面，IOC也正調查美國鉛球選手桑德絲（Raven Saunders）在領獎時比出X手勢的事件。身為一名非裔及LGBTQ，桑德絲表示，這個動作代表所有受壓迫者相遇的十字路口，希望以此鼓勵像他一樣的人，得到美國奧委會及大眾的廣泛支持。IOC已要求美國奧委會提交報告，並表示會將大眾的支持聲音納入考量。

《宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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