Delta入侵武漢！零確診1年破功：和江蘇病例毒株高度同源

▲Delta攻進武漢。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北武漢經開區2日通報，發現7名外來務工人員新冠病毒核酸檢測陽性。4日，湖北省召開疫情防控新聞發布會通報，根據全基因組測序結果和流行病學調查報告，武漢本次疫情與江蘇本輪本土病例毒株高度同源，均為Delta變異株。

8月2日晚，湖北武漢、荊州兩市分別通報，兩地各發現7人、2人新冠病毒核算檢測陽性，並且兩地發現的首例核酸陽性人員，均與江蘇省淮安市某旅遊團活動軌跡存在交集。這是武漢在去年6月新冠病例清零後，首次出現本土疫情。

4日，湖北衛健委再次通報，3日新增新冠肺炎確診病例9例（均為武漢市本土確診病例，均已轉至定點醫療機構救治），新增本土無症狀感染者3例，全在武漢市。

湖北省召開疫情防控新聞發布會通報顯示，武漢本次疫情呈現出以下特點，武漢市2日通報的7例病例中，已完成的2例樣本測序結果顯示為delta型，且與江蘇本輪本土病例毒株高度同源；

通報進一步顯示，二是單一傳播鏈。病例1唐某曾於7月27日在荊州高鐵站候車時，與江蘇淮安某旅行團的活動軌跡存在交集，在抵漢後傳播給室友和工友。

第三，通報表示，2日通報的病例和3日新增的9例確診病例、3例無症狀感染者均為同一工地人員。

最後，通報強調，本次疫情感染者樣本PCR檢測病毒結果顯示患者的CT值低，表明感染者體內病毒載量高；同時經全基因組測序，表明引起武漢市疫情的為Delta變異株。現有的研究表明，Delta變異株病毒載量高、傳播能力強、傳播速度快，導致病例增加較快，給疫情防控工作帶來了異常嚴峻的挑戰。