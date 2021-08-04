Delta是正港大魔王！病毒量比原始高1260倍　醫驚：1件事成重要關鍵

▲醫師以國際情況提醒Delta病毒的可怕。（圖／記者黃克翔攝）

記者張乃文／綜合報導

Delta變異株全球肆虐，即便疫苗接種率高的國家，仍不敵病毒侵襲，疫情逐漸升溫。醫師們近日也不斷提醒Delta的可怕，有流行病學團隊研究提到，Delta變種病毒株感染者的病毒載量，比原始毒株感染者高了1260倍，就算是「完全接種疫苗」人，被感染後，其病毒載量與「未接種疫苗」的感染個體的病毒載量仍相似，這時候「人與人之間的傳播」就相當重要。

Delta變異株讓世界各國相當擔憂，指揮中心指揮官陳時中日前更相當驚訝的提到，看到美國爆出15萬例的確診病例，「我幾乎以為我看錯了」。兒科急診醫師吳昌騰則在臉書表示，Delta變種病毒每天都在表現出「它比我們更聰明」。

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吳昌騰說，以美國為例，根據美國CDC在《死亡率和發病率週報》上發表的一項研究指出，在7月4日國慶慶祝活動後，麻州城鎮發生的COVID-19感染病例中，有近4分之3是完全接種疫苗的人。美國CDC也針對133名患者樣本進行基因定序，發現90%是由Delta變種病毒引起。

▲醫師指出，Delta病毒恐怖的地方就是，完全接種疫苗和未接種疫苗者，病毒載量沒有顯著差異。（圖／記者李毓康攝）

吳昌騰接著提到中國大陸的情況，一對母女在南京祿口機場轉機停留2個小時就被感染，且在中國流行病學專家陸靖的團隊發布的一篇預印本論文中提到，「Delta變種病毒株感染者的病毒載量，也比原始毒株感染者最多高了1260倍」。

「正港的大魔王！」吳昌騰說明，研究顯示新冠疫苗有望針對「有症狀的COVID-19、嚴重甚至死亡的COVID-19」可以提供保護。因此相較於未接種疫苗者，接種疫苗的人感染新冠肺炎的可能性要低3倍，死於新冠肺炎的可能性低10 倍。

吳昌騰解釋，原本科學家研究期望是，新冠疫苗介導的病毒載量減少，在「降低疾病嚴重程度」和「控制人與人之間的病毒傳播方面」能發揮著重要作用。事實上前者達到了，但後者根據患者Ct值顯示，完全接種疫苗和未接種疫苗的個體間，「沒有觀察到Delta病毒載量的顯著差異」。

吳昌騰指出，研究結果表明，在完全接種疫苗的人，隨後被Delta變種病毒感染同樣可以傳播病毒，因為在「完全接種疫苗」者被變種病毒感染後，其病毒載量與「未接種疫苗」的感染個體的病毒載量相似，換言之「這對人與人之間的傳播而言就相當重要」。