超猛雨彈狂灌「北高雄頻傳淹水」　陳其邁「3大方向」提解方

▲高雄湖內、路竹淹水狀況 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

日前受西南氣流影響，豪大雨造成北高雄淹水問題，高雄市長陳其邁今（3）日出席市議會備詢時表示，海線茄萣、永安等部分低窪地區變更為住宅區，應同步加強排水設施，採逕流分擔分流管理原則，加強區域排水改善，相關溝渠也要配合都市計畫發展增加逕流量，提高防洪標準。

至於路竹、阿蓮的土庫排水工程也陸續進行，中上游部分以滯洪池、流域管理，配合全面性的上中下游全流域治水，改善北高雄淹水問題。

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▲高雄市長陳其邁。（圖／高雄市政府提供）

議員鍾易仲也指出，北鳳山幾乎全屬水災危險潛勢區，鳳山區文華、忠義、忠孝及鳳崗里一年至少淹水一次，成為當地居民心中的痛，建議市府擬定通盤的排洪策略，治標更要治本，解決鳳山淹水困境。

水利局則表示，以較老舊的標準，鳳山區原有的排水系統能承受64毫米的時雨量，無法因應大面積的強降雨，將從淹水潛勢區的上游進行滯洪計畫，並提報中央爭取預算，另外針對市區易淹水地區重新切割進行分洪。

另外，華邦電、穩懋等半導體廠商陸續在路科設廠進駐，市府針對路竹的都市計畫通盤檢討，以增加住宅供給、公共基礎設施及學校，橋科目前也在加快進行中，希望從台南到楠梓，包括代工、封測、上游材料、設備零組件等，形成全球最完整的半導體產業聚落。

陳其邁說，在產業發展過程中，高雄市在水、電及土地的供給上沒有問題，行政上也會全力協助，用最快效率為廠商服務，希望在最短時間內加速產業轉型，創造更多就業機會。