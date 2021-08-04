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颱風盧碧最快「午後發海警」　明續發陸警！這2天離台灣最近

記者李宜秦／台北報導

今年第九號颱風「盧碧」今早生成，中央氣象局表示，若颱風移動路徑、強度沒有太大變化，預計今日下午到傍晚期間發布海上警報，明天下半天則可能針對金門、馬祖等地發布陸上警報，颱風在明天逐漸接近台灣、周五到周六對台影響最大，除澎金馬有明顯風雨外，中南部也會因西南風有大雨或豪雨。

▲▼颱風北上將影響台灣。（圖／氣象局）

▲颱風北上將影響台灣。（圖／氣象局）

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氣象局預報員劉宇其表示，盧碧颱風將逐漸往台灣海峽方向接近，可能今日下午到傍晚發布海上警報，依據目前路徑、強度而言，颱風對澎湖、金門、馬祖影響較大，可能於明日下午發布陸警，北上過程可能加強西南風，為中部、南部帶來大雨或豪雨，盧碧預計會以輕颱強度接近台灣，不過目前看來颱風登陸機會較低。

今明兩日盧碧將以東北轉北北東移動，明天接近華南沿岸，有可能登陸華南陸地，周五、六通過福建沿海，周日加速遠離台灣。另一個熱帶性低氣壓TD12位於台灣東方海面，逐漸往東北方移動，未來也可能生成颱風「銀河」，不過由於距離較遠，對台灣天氣沒有影響。預報顯示，兩個熱帶系統的相互牽引並不明顯。

▲▼颱風北上將影響台灣。（圖／氣象局）

▲▼受西南風影響，全台各地天氣都不穩定。（圖／氣象局）

▲▼颱風北上將影響台灣。（圖／氣象局）

明日是颱風逐漸接近的過程，台灣海峽、澎湖、金馬、馬祖風力加大，天氣不穩定，且西南風將帶來水氣，中南部將有局部大雨或豪雨。颱風影響最大的時間點落在周五、周六，屆時海上將出現8到10級強陣風，中南部持續有大雨或豪雨，澎湖、金門、馬祖也會有明顯雨勢。颱風將於周六下半天、周日加速遠離台灣。

今日受到西南風輸送水氣影響，南部仍可能有短暫陣雨，其他地方則偶爾有陣雨，西半部將有局部大雨，各地山區在午後也會出現大雨或豪雨。今日白天南部雨勢明顯，中部以北降雨集中在午後，今晚南部降雨持續，明天起受到颱風影響，降雨還會再增加。

由於盧碧颱風的路徑仍有不確定性，北上過程中可能偏西或偏東移動，若偏西進入華南陸地時間較久，強度就會減弱，甚至可能減弱為熱帶性低氣壓，不過無論颱風如何移動或減弱，它的外圍風雨對澎湖、金門、馬祖影響都很大，外圍的西南風對中南部也會帶來明顯雨勢。

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