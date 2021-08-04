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李智凱落地「暖抱一幕穿越15年」　11萬人哭了！阿信教練竟回1句話

▲李智凱體操奪銀牌。（圖／體育署提供）

▲李智凱體操奪銀牌。（圖／體育署提供）

網搜小組／劉維榛報導

「鞍馬王子」李智凱在東奧決賽拿出「壓箱寶」摘銀。李智凱以總分15.400完美落地，當下像個大男孩般似的，隨即上前擁抱教練林育信，師徒相擁畫面曝光後，讓插畫家「A RAY」也描繪兩人15年前／後的對比暖圖。就連林育信的弟弟，也就是《翻滾吧！男孩》的導演林育賢也直呼「這個瞬間畫的太動人！」

插畫家「A RAY」在粉專PO出作品，表示1日看到李智凱擁抱教練林育信的照片後，「覺得那個抱法好像小朋友」，接著畫面湧上心頭，便親手畫出李智凱小時候哭哭啼啼的模樣，而林育信卻溫柔將李智凱擁入壞中安慰。對此，「A RAY」也暖呼，「的確，那個擁抱瞬間，他又變成那個15年前的小朋友了！」

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傳神的插畫圖引發11萬人刷讚，《翻滾吧！男孩》導演林育賢也轉貼作品，驕傲直呼「這個瞬間畫的太動人」，但話鋒一轉，林育賢也轉述哥哥林育信的幽默反應，表示「我還是回家去抱我兒子小飛好了」，當下讓林育賢哭笑不得。

▲▼ 李智凱落地「暖抱一幕穿越15年」（圖／A RAY提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲李智凱落地暖抱一幕，彷彿穿越15年！（圖／A RAY提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲李智凱體操奪銀牌。（圖／體育署提供）

▲李智凱與林育信感情深厚。（圖／體育署提供）

底下網友秒被惹哭，「從小培養照顧到大，更勝骨肉之情，好感人」、「再次被感動著，期待翻滾吧！第四部曲～奧運夢想之路」、「小時候的夢想圓夢成真，很感動呢」、「嘴硬喔！阿信教練」、「推薦大家一定要去看林育賢導演的翻滾吧三部曲！！比賽結束，我就二刷三刷，看完大家真的會為之動容」、「這個太大隻了」。

插畫圖由「A RAY」粉專授權提供，請勿隨意轉載！

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