估雙颱今接力生成！「盧碧」恐海陸警齊發　最快傍晚後警報

記者陳俊宏／台北報導

恐雙颱「盧碧」、「銀河」共舞！中央氣象局預報員張承傳表示，位於廣東海面的熱帶性低氣壓最快今天（4日）上午增強為輕度颱風，若成颱，最快傍晚後有機會發海上警報，而金門、馬祖也可能在陸上警報範圍內，周四至周六影響台灣天氣最明顯；至於在琉球南方海面也有一個熱帶低壓，快的話今也有機會成颱，但往日本過去，對台灣沒什麼影響。

▲目前台灣附近有兩個熱帶性低氣壓，分別位於廣東海面及琉球南方海面。（圖／翻攝RAMMB）



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氣象局今晨對高雄市、屏東縣發布「大雨特報」，低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，今高雄及屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

▼今各地天氣依舊不穩定。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天受到低壓帶和西南風影響，西半部容易有短暫陣雨或雷雨，有局部大雨發生機率，其中南部下雨時間相對比較多，東半部也有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地山區有局部大雨或豪雨發生機率。

張承傳說，周四到周六受到熱帶性低氣壓或颱風本身或外圍環流影響，中南部下雨更明顯、時間更久，山區和平地都有大雨或豪雨發生機率；其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，也有局部較大雨勢發生機率。

▲▼兩個熱帶低壓的路徑潛勢預測圖，其中廣東海面的熱帶低壓將影響台灣天氣。（圖／氣象局）



張承傳分析，位於廣東海面的熱帶性低氣壓，最快今上午有機會成颱，預估未來沿著福建沿海北上機率比較大，周四到周六影響台灣最明顯；由於路線走台灣海峽偏西側，若成颱，最快傍晚後有機會對台灣海峽發海上警報，而金門、馬祖也可能在陸上警報範圍內，至於陸警與否，要看它後續移動方向。

張承傳表示，由於該熱帶低壓周圍都是陸地，發展條件和環境沒那麼好，若成颱基本上強度是輕颱。至於在琉球南方海面也有一個熱帶低壓，他指出，快的話今也有機會成颱，但往日本過去，對台灣沒什麼影響。根據國際命名，若屆時成颱，將是今年第9號颱風「盧碧」（ Lupit，菲律賓提供，指殘暴），以及今年第10號颱風「銀河」（Mirinae，南韓提供，指銀河）。

張承傳指出，周日起雖依舊受到西南風影響，不過，太平洋高壓慢慢西伸過來，降雨強度減緩，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，但量不至於太多，其他地區午後有雷陣雨。

▼廣東海面的熱帶低壓最快上午成颱。（圖／翻攝tropicaltidbits）

▼各國模式模擬兩個熱帶低壓未來動向。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

