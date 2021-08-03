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疫苗預約平台採購符合緊急危難？　高虹安揪這點：早該啟動規劃

▲高宏安3日晚間臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

▲高宏安3日晚間臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／高虹安，下同）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨立委高虹安質疑「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」（下稱疫苗預約平台）不符《採購法》，是上車補票，衛福部長陳時中則指出，疫苗平台的採購是按照《採購法》第105條第一項第二款規定。對此，高虹安3日晚間表示，照陳時中說法，意即若無諾富特與3加11決策放寬等防疫破口造成疫情爆發，衛福部根本沒打算要建置疫苗施打平台，但行政院2月就已預見大量疫苗將到貨，並啟動規劃供民眾預約施打的平台，而不應是空白數月、疫情爆發後，才「緊急」想到要建置平台，最後再用特別採購條款迴避正常採購程序。

高虹安7月13日曾指出疫苗預約平台由委託某外部機構建置，但在不清楚預算來源等情況下，向衛福部索資，但卻被已讀不回。她3日再開「先上車後補票，疫苗預約平台補了嗎？」記者會質疑，並點出政府去年底開始採購國際疫苗，卻到今年6月才宣佈建置平台，期間沒有相關預算案提出，根本不符合《採購法》規定，就算政府主張是依據該法「緊急採購」相關規定，但緊急採購的構成要件是「不可預見」事件，不過，很多國家去年就有疫苗採購的狀況，難道政府沒看到？

對於疫苗預約平台爭議，陳時中同日下午在指揮中心記者會指出，疫苗採購平台現在還沒完成採購程序，但是會依照《採購法》第105條第1項第2款規定，在人民身體健康遭遇緊急危難，需緊急處理下，優先篩選指定前已具有預約系統且有充足經驗及績效之廠商，緊急投入建置。

他說，開始打的時候並沒有建置這樣的預約平台，因為那時候是緩打潮，但等到5月15日以後，因疫情關係，大家積極施打，加上國外捐贈疫苗也進到台灣，所以建立預約平台，讓整個施打統計分配上更有效率。

針對陳時中的說法，高虹安晚間在臉書表示，陳時中引用《採購法》第105條第1項第2款，跟她今早在記者會所推估的引用法源相同，然而這樣的採購模式，跟行政機關可以任意選擇這個採購模式，中間還是有相當大的落差。

她說，照陳時中說法是「國人有疫苗施打需求，導致必須建置疫苗預約平台」情事是5月15日後才存在，意即若無諾富特與3加11決策放寬等防疫破口造成疫情爆發，衛福部根本沒打算要建置疫苗施打平台，才會有後面所稱的「人民生命身體健康遭遇緊急危難，所以必須核准進行特別採購」的緊急情事。

但行政院長蘇貞昌早在2021年2月26日就已於立院報告「完成2000萬劑的國際疫苗採購，Q2、Q3將陸續到貨、供國人施打」，當時行政院就已可預見大量疫苗將到貨，並啟動規劃供民眾預約施打的平台，而不應是空白數月、疫情爆發後，才「緊急」想到要建置平台，最後再用特別採購條款迴避正常採購程序。

高虹安指出，去年衛福部委託關貿執行eMask口罩預購系統，是依據相同法源，而當時疫情確實來的又快又急，全世界包括台灣都還在摸索防疫的各種辦法，想到就馬上去做，這樣的積極任事我們當然支持。

但對於早已斥鉅資採購且必然需要推動的疫苗施打業務，且全球都已經如火如荼的打算以最快的速度取得疫苗、落實大量且普遍之接種，朝群體免疫、社區重啟、國際解封的方向推進，衛福部在今年6月底之前卻採取如此消極的態度面對疫苗預約接種機制規劃，對得起蘇貞昌誇口多時的「超前部署」口號嗎？

另外，高虹安也提到，就算使用該法源，也得符合《採購法》第105條第2項所制訂的《特別採購招標處理辦法》執行辦理；陳時中今天的說法，應該是指衛福部有做「確認」並且「核准」了特別採購之辦理，於是才有了目前的疫苗預約平台，但這就是她先前多次要求衛福部回應並提供的法源依據，不就是這麼一個文件嗎？為什麼衛福部到現在還遲遲不願回應提供？

高虹安說，陳時中說明了法源，算是解答了這個已讀不回超過一個月的懸案第一個問題，後續尚有許多衛福部於法、於理、於情都有必要向國人講清楚說明白的資訊，到現在還講不清楚「花多少錢、做多少事」，導致平台建置倉促，程序與功能諸多欠備，還請使用人民納稅錢的政府，切莫迴避民意監督，盡速明確揭露。

▲▼高宏安3日晚間臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

▼高宏安3日晚間臉書全文。（點圖可放大／翻攝自Facebook／高虹安）

▲▼高宏安3日晚間臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

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