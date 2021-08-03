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停課感到焦慮　調查：6成4青少年想回學校生活！國小生占最多

▲▼ 金車文教基金會於今召開「青少年疫情影響問卷調查記者會」。（圖／金車文教基金會提供）

▲金車文教基金會今召開「青少年疫情影響問卷調查記者會」。（圖／金車文教基金會提供）

記者崔至雲／台北報導

自5月中旬國內疫情爆發，全台進入三級緊戒，各學校也啟動遠距教學。根據金車文教基金會調查結果發現，有6成4青少年想要回到原本的學校生活，年齡層愈低的學童愈想回校上課，其中以國小學生所占比例最高，占71.2%，但也有約一成青少年不想回到學校，約10.2%。

金車基金會於2021年6月15日至7月5日進行問卷施測，針對全台國小高年級、國中及高中職學生進行調查，總計回收18,265份有效網路問卷，在信心水準97%下，有正負3%以下的抽樣誤差，施測後資料以統計套裝軟體進行統計分析。

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金車表示，因疫情影響，線上課程便逐漸成為替代傳統課堂的學習模式，雖然各級學校教師積極進修、備戰和演練，盡心調整線上授課方式，但仍有四成多青少年自認為課業學習表現因為疫情而落後，更有近五成青少年覺得自己相較於傳統課堂變得不認真。

調查發現，隨著三級警戒延長，與家人相處時間增加，青少年於居家防疫期間，最容易因3C產品使用(48.2%)、限制外出(34.7%)、運動休閒活動減少(31.9%)等問題與家人發生衝突。

金車基金會總幹事曾清芸表示，隨著全球經貿發展「疫情無國界」，但本次調查卻顯示，青少年對國際疫情關注程度低於國內，可見青少年的全球化概念仍較為薄弱，需再努力提升國際素養，才能因應在地思維共同承擔未來。但在鼓勵青少年多關注國際消息的同時，也提醒家長多關心家中孩子心理狀態，建議可制定家庭互助計畫，協助安穩青少年情緒，如有相關需求也應適時向學校或專業機構尋求協助。

華江高中學生林姿樺說，在防疫期間較少與人群互動，他會更容易感到焦慮，所以替自己制定了讀書計畫來安排居家生活，但比起線上還是更喜歡實體上課，實體課程更能和老師同學有互動交流，也可以不用擔心網路不穩、被家人干擾以及長時間看電子產品造成眼睛疲勞等問題。」

華江高中學生林為友覺得，剛開始線上上課很新鮮、很方便，可以節省許多時間用來讀課外書、整理房間、享受與家人共處的時光，但經過兩個月的線上課程後，很想念老師直接用板書上課以及與同學聊天玩樂的景象，希望疫情早日趨緩，暑假結束後能順利回到學校與同學再次見面。
 

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