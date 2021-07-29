監察院動員全院發行90周年特刊　陳菊：與時俱進決心不會間斷

▲監察院長陳菊。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院29日發行「監察院90周年特刊」，監察院長陳菊表示，監察院順應環境變化，傳承時代使命，更積極跟上潮流趨勢，推動數位轉型，目前許多創新計畫已上軌道，與時俱進的決心及努力不會間斷。

今年是監察院成立90周年，去年底陳菊特別囑付監察院秘書長朱富美，在兼顧防疫下，規劃院慶系列活動，並著手編撰「監察院90周年特刊」，期能發揮監察職權協助政府之積極功能。

監察院29日上午舉行「監察院90周年特刊」發行記者會，陳菊致詞時表示，本特刊撰述監察制度沿革、人權業務進展、重要工作成果、建築今昔風貌等，留下許多珍貴紀錄，並呈現傳承與蛻變，今後將持續努力，成為人民、專業、科技、透明、陽光及人權的監察院。

陳菊指出，在她上任一年以來，監察院傾聽人民的聲音，致力監察服務多元化，視訊陳情新制已全面推動，對於離島偏遠地區人民、收容人等意義重大。此外，隨著新興議題發展，監察院將充實多元調查專業，強化全方位的在職訓練，並藉由提升會議室設備效能、加速檔卷數位化、建置案例資料庫，以增益調查作業品質。

陳菊也提到，監察院各委員會組織法修正案已經總統公布，更能落實權責分工，建全各委員會均衡發展，監察院同時也是陽光四法的執行機關，力促法制完備，致力廉政業務革新，並逐年優化網路系統，與法令主管機關共同落實陽光法令精神。

陳菊強調，國家人權委員會以建構保障人權系統、人權促進與教育為2大核心工作，並以成為國家的良心為理念，今年已進行探究外籍漁工等重大人權事件，並將善用視訊方式，建立跨國人權保障機制。

陳菊透露，國家人權委員會預計在年底完成網站改版全面上線，未來將以取得無障礙標準最高等級為目標。在國際交流上，尋求以國際人權組織觀察員角色，進而提升為正式會員國，與世界同步，共同促進人權。

陳菊表示，監察權的功能除了監督政府、糾錯清吏，也具有協助政府施政之功能，特刊中析論監察職權歷史演進，並提出統計分析，提供政府機關鑑往知來、防微杜漸，也作為監察院擘劃未來工作重心及資源配置參考。

監察院說明，90周年特刊由朱富美率領全院同仁，群策群力，跳脫定期編印出版框架，以監察院史實、組織沿革與建築、職權行使演變、重大案件績效、傳承與蛻變為編輯規劃方向，讓外界認識不同面向的監察院。

監察院也說，編撰過程歷時4個多月，由朱富美親自召開正式編輯會議達20次，參與人數計123人，也是監察院首次全院動員，以最儉約方式，協力撰寫完成。