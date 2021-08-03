10個月大女嬰確診！嘉義染疫工廠員工1傳2　她打過疫苗也中

▲嘉義縣今增加2例確診。（圖／翻攝翁章梁臉書）

記者陳羿妏／嘉義報導

國內今（3日）新增16例本土個案，其中嘉義縣增加2例。稍早，嘉義縣長翁章梁召開記者會說明，今日2例個案均與水上鄉某鋁業工廠群聚案有關，為員工（案15764）的2名同住家人（案15823、案15828），目前全案累計已13人確診。

翁章梁提到，案15823為案15764的10個月大的妹妹，案15828則是案15764的祖母，2人因案15764確診被匡列居家隔離。其中，案15764的姑姑7/23-7/25從台北返家探望生病家人，在案15764確診後於集中檢疫所，照顧案15823，而案15823在8/1發燒身體不適，經送醫採檢確診，隨後同住的案15828也採檢，發現染疫。姑姑則是目前被匡列，初步採檢為陰性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

翁章梁表示，由於今日2例個案，均在7/29入住檢疫所，發病到確診時程，都是在集中檢疫所，因此無公共足跡史。

翁章梁也說，嘉義縣的擴大篩檢站，目前持續進行中，4天內檢測1604人，全部結果為陰性，而整起工廠群聚案，目前基因定序屬於英國變異株，確診的員工、家屬，縣府也將持續進行相關疫調及監控。

此外，衛生局長趙紋華補充，案15828在7/2曾打過第一劑疫苗，惟個案本身也有慢性病，且打疫苗確實本身沒有百分之百的保護力。