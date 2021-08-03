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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

小S為奧運「國手」加油遭出征　趙少康：不要讓兩岸距離越推越遠

▲小S被出征，回應了。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

▲小S被中國網友出征。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

記者杜冠霖／綜合報導

藝人徐熙娣（小S）日前發文為中華隊奧運選手加油，並稱呼他們是「國手」，卻因此遭到中國網友出征，4家大陸廠商也宣布解除與小S的代言合作。對此，資深媒體人趙少康表示，身為台灣藝人，替奧運國手加油何錯之有？「這樣就被打成台獨，只會讓兩岸的距離越推越遠。」

趙少康3日在臉書發文表示，今年東奧中華隊選手表現優異，在疫情籠罩下大大振奮人心，不只小S，全台人民都齊心替國手集氣加油，如果這樣就被打成台獨，只會讓兩岸的距離越推越遠，「請中國大陸的朋友展現泱泱大國的氣度，不要又讓藝人選邊站，成為政治角力的犧牲品。」

趙少康指出，不只如此，中華隊選手奪金、頒獎台上升起奧會會旗與國旗歌時，中央電視台竟然直接切斷直播，東奧開幕式上，中華隊進場時，騰訊為了不讓大陸民眾看到中華隊，最後連中國隊進場的畫面都沒播出，也成為一場笑談。

趙少康表示，泱泱大國就應該展現大國風度，過去中國害怕輸給日本、韓國，現在連輸給台灣都那麼在乎，頒獎典禮都要封殺，實在小氣，奧林匹克的精神在相互理解、友誼、團結和公平競爭，「讓政治歸政治，體育歸體育、影藝歸影藝，是大陸官民得趕快補修的學分。」

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