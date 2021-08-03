蔡依林也陷辱華爭議！粉絲PO「打臉鐵證」：牽手東奧金牌馬龍合唱

記者鄭思楠／綜合報導

繼小S（徐熙娣）身陷辱華風波之後，蔡依林也慘遭陸網出征，被部分網友怒指「和小S一樣的兩面派」！不過，隨後立即有粉絲發出各種證據打臉，證明蔡依林從很早以前開始就積極為中國隊加油助威。她還曾在一場音樂節上，特意獻歌給中國奧運冠軍馬龍。

日前，蔡依林因為在臉書轉發戴資穎貼文，以及日前在IG限時動態為「麟洋」王齊麟、李洋送上4個愛心符號打氣，進而成為小S之後陸網盯上的對象，舉動同樣被指辱華，意外掀起外界爭議。

▲蔡依林曾為馬龍獻歌。（圖／翻攝自微博）

不過，立即有蔡依林粉絲「Jolin的Knight」PO出一則2016年的影片並寫道，「帶蔡依林出場的黑子，請問，蔡依林為中國奧運健兒加油的時候，你才幾歲？！」

影片顯示，蔡依林在2016年8月13日的上海echo回聲嘉年華音樂節上說，「我唱這首歌順便送給我一個鐵粉，他最近獲得了奧運金牌，就是馬龍，他超厲害對不對，因為我最近每天都早睡早起，為了要看奧運，在看到自己熟悉的朋友得獎的時候，我覺得好開心喔。」

▲蔡依林還和馬龍合唱今天妳要嫁給我。（圖／翻攝自微博）

隨後，還有網友PO出，蔡依林曾參加大陸綜藝節目《天天向上》時，和馬龍合唱了一首《今天妳要嫁給我》。此外，不斷有人在評論區翻出蔡依林曾為中國隊加油的證據，比如，她曾在微博給馬龍按讚，按讚中國女排，ins上圖片說「Chinese Taipei」等等。

大多數網友表示蔡依林一直都是立場明確的台灣藝人，「趁機抹黑的人，不要把網路搞得烏煙瘴氣了好嘛？」、「刻意黑真的沒必要了，蔡依林也給馬龍奪冠按讚了呢」、「黑蔡依林太可笑了，發個運動員的祝福就上綱上線，愛國不是你為黑而黑的借口」。

▲蔡依林為馬龍按讚。（圖／翻攝自微博）

據悉，7月30日，奧運會桌球男子單打決賽落下帷幕，最終中國選手馬龍4比2擊敗隊友樊振東，衛冕奧運會男單金牌。至此，這位32歲的老將成為首位在奧運會上蟬聯男單冠軍的人，同時，他還創下了連續三屆奧運會連獲4金的壯舉。而此前，他早已完成了包攬奧運會、世錦賽、亞運會、亞錦賽、亞洲杯、大獎賽總決賽、全運會的男單冠軍。