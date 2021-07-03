疫情「借用爺爺一下」女看護跨坐片真相逆轉　老司機抓包：太假了

▲「看護借用爺爺」被抓包是假的！（圖／翻攝網路）

網搜小組／劉維榛報導

臉書瘋傳一名女看護因疫情無法見男友，寂寞難耐之下，只好「借用爺爺一下」，氣得雇主PO出羞羞片求問，「大家如果遇到了，會怎麼處理？」影片引發網友暴動朝聖，如今真相逆轉，有老司機抓包故事是假的。

本站報導《三級警戒不能見男友！看護跟阿公「借用一下」…雇主見畫面崩潰》，一名女網友表示，3月多時請了女看護，來照顧行動不便的爺爺，怎料最近想要帶爺爺接種疫苗，卻發現長輩出現喘、體虛的狀況。

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原PO趕緊帶爺爺去看醫生，所幸身體無礙，後來想調閱房間監視器，查看爺爺是否有在房間跌倒，才發現女看護裸上身，還對爺爺跨坐上下其手，荒謬過程中，爺爺表情也十分痛苦。

女網友氣憤詢問看護，為何要這樣做？對方則回應，「因為最近疫情關係，都沒有跟男友出去」，只好跟爺爺「借用一下」。事後，女子還補充，阿公請求別趕走看護，因為自己也有舒服到，加上看護已經認錯了，「（家人）目前還不曉得該如何處理」。

▲原PO故事被戳破！（圖／翻攝網路）



該影片引發瘋傳，《爆料公社》小編也貼文調侃「三級警戒不能約會，看護跟阿公初四啦！」底下網友歪笑看好戲回應，「如果我是阿公肯定給看護加薪」、「醫生表示：阿公除了喘以外，還打通了任督二脈」、「阿公恐成疫情下的最大贏家」、「阿伯要活到120歲了吧」、「疫情結束多了一個阿嬤」、「原來SOD都是真的」。

不過有資深老司機抓包，「多久以前就看過（影片）了」、「陸仔影片，呃」、「那網路上早看過！影片從大陸進口就變孫女了」、「拿對岸的舊影片說故事幹什麼，現在的季節穿長袖？一堆人高潮，可以查證之後在PO嗎」、「影片的時間點怪怪的！看護、阿公和孫子怎麼都穿長袖，而且孫子還穿背心？之前的影片嗎」。

另有熱心網友也貼出一串網址，只見標題寫著「2021二月新破解《家庭攝像頭》監控偷拍，史上最強最真實父女X倫」，徹底戳破女網友造假真相。