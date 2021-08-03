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5寶爸出遊染疫2周後身亡　死前傳心碎簡訊給未婚妻：後悔沒打疫苗

5寶爸出遊染疫2周後身亡　死前傳最後簡訊給未婚妻：後悔沒打疫苗。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

▲男子臨死前後悔沒打疫苗。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe

記者李振慧／綜合報導

美國拉斯維加斯39歲男子弗雷迪(Michael Freedy)因為對疫苗持觀望態度，結果帶孩子出遊後不幸染疫，沒多久便轉成重症2周後去世，留下未婚妻與5名孩子身亡。臨死前，他發送最後簡訊給未婚妻，後悔當初沒有早點去打疫苗，令未婚妻十分心碎。

弗雷迪7月12日帶著未婚妻杜普雷茲(Jessica DuPreez)和5名孩子開心度假，假期結束後因為嚴重曬傷前往醫院，接受新冠病毒檢測意外發現自己確診，原本以為只是輕症便回家自我隔離，沒想到幾天後病情急速惡化。杜普雷茲表示，「他凌晨時突然醒來，慌張地叫著我，說自己無法呼吸，他試圖起身但整個人摔在地上」。

杜普雷茲表示，未婚夫當初對疫苗持觀望態度，打算等一段時間後再去打，沒想到就突然確診，對方重症時傳了一封簡訊給她，十分後悔當初沒有打疫苗，「他就這樣走了，才39歲而已，孩子們就這樣失去了父親」，5名孩子中年紀最小的只有17個月大。

杜普雷茲受到未婚夫影響，目前與大兒子已經接種疫苗，並呼籲大眾，「如果你還在猶豫，別再猶豫了，我無法改變每個人對疫苗的想法，但如果你心存僥倖，以為自己是年輕人，這些事情不可能發生在自己身上，某天當你無法再擁抱家人時，你也會後悔自己當初的選擇」。

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