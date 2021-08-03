蔚來電動車自撞護欄起火「車頭全燒光」　電池完好引熱議

▲上海發生一起蔚來電動車自撞護欄起火事故。（圖／翻攝和訊網）

記者魏有德／綜合報導

上海近日發生一起蔚來電動車（EC6 SUV）撞擊護欄後起火，車主不幸遇難的事故。根據現場畫面顯示，這輛蔚來汽車車頭全毀，僅剩後半部車身，位於後半部的電池未發生燃燒現象，初步判定並非電池著火引發事故。對此，蔚來高管夏慶華在官方App上表示，電池包基本完好。這個第一時間回應的「電池完好」也引起網絡熱議。

▲這輛蔚來電動車事故後，前半部車身被燒個精光。（圖／翻攝和訊網）

《和訊網汽車頻道》報導，根據大陸《電動汽車用動力蓄電池安全要求》的相關規定，電池單體須符合，發生熱失控後，5分鐘內不起火不爆炸，以便給車內成員預留安全逃生時間，才得以投入使用。

而這起事故中，車輛在車頭部分燃燒，火勢將駕駛座及引擎室完全吞沒，火勢被撲滅後，這輛電動車前半段已徹底毀損，引擎蓋、A柱及雙車門都被燒成廢鐵。

經消防人員初步判定，該輛車起火是一起交通事故，蔚來汽車高管也強調非是電池起火引起。對此，有網友認為，「整個車頭都已經毀損，電池組卻完好，令人難以置信。」也有網友表示，「如果是電池著火，不可能整個後面都沒被燒。」

▲蔚來汽車。（圖／CFP）

據了解，蔚來汽車曾在2年前因電池包熱失控和起火等隱患召回4803輛ES8電動車。蔚來CEO李斌則表示，電動車電池安全性非常重要，近兩年蔚來沒有發生過一起電池安全事故。