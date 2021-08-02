台南第1期易壅塞路廊交通改善計畫　實施首日初見成效

▲交通局長王銘德前往健康路觀察交通狀況，改善初步已見成效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府交通局聯手警察局針對永康、大灣、仁德與新市交流道的聯外道路，以及中西區健康路及大同路等6條路廊，推動第1期易壅塞路廊交通改善計畫，期能降低左轉車流干擾，減少道路壅塞。

2日計畫實施首日，交通局長王銘德前往健康路觀察交通狀況，雖然左轉車流順暢度提高，但仍需用路人配合改變行車習慣，遵守標線、號誌及員警指揮，才能達到改善道路壅塞的目的。

交通局局長王銘德表示，黃偉哲市長一直很重視市區道路交通壅塞問題的改善，交通局聯手警察局推動第1期易壅塞路廊交通改善計畫，提出｢週期延長｣、｢左轉優化｣、｢警力疏導｣、｢智慧交控｣四大策略，增加幹道方向的綠燈秒數，調整車道配置降低左轉車輛對車流干擾，再於31個瓶頸路口搭配員警協助疏導，並結合智慧動態號誌自動增加塞車方向綠燈秒數，實施首日已有效改善部分路段壅塞情形。

交通局長王銘德指出，健康路沿線的南門路、忠義路、水交社路、永福路等4個路口，已統一設計為綠燈早開時相並搭配左轉箭頭綠燈，左轉早開時相能先疏導左轉車流通過，進而使直行車流更加順暢；小東路與中華路口的號誌週期延長及左轉優化，整體車流運行也更加順暢。

交通局長王銘德說，8月2日起的第1期改善計畫即針對此6條路廊、總長18公里、沿線共105處紅綠燈路口進行改善，目前第1期改善計畫已完成號誌週期調整，左彎優化部分已完成中正南路與中央路口，小東路與長榮路、林森路口、中華路等4處瓶頸路口工程，大台南智慧交通中心同步監控6大路廊車流情形，透過號誌週期延長與員警疏導，通過瓶頸路段行車時間平均減少7％，平均車速可提升至每小時23公里。

交通局局長王銘德指出，第1期改善計畫將先以3個月為觀察期，為掌握壅塞改善計畫執行績效，並即時調整改善措施，執行期間智慧交通中心將全程監控此6條重要路廊車流情形，並同步於建置交通資訊儀表板提供即時車流速率、及歷史速率變化等資料，方便民眾瞭解改善方案執行績效，另亦設置民眾意見回饋專區，廣泛蒐集用路人對改善措施調整的建議，相關資訊置於台南市政府交通局(https://traffic.tainan.gov.tw/)官網、台南市即時交通資訊網 (https://tntcc.tainan.gov.tw/TainanTraffic/)路況平台。

交通局長王銘德呼籲用路人，上述延長號誌週期、及減少左轉干擾等行車管制方式的改變，也會影響用路人的習慣，但請用路人確實遵守標線、號誌與現場員警指揮循序前進，才能降低道路壅塞及車禍事故。

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