「暖心女神」驚人年收曝光　讓小戴爆哭的辛度根本人生勝利組

▲戴資穎分享和辛度的合照，「辛度跑過來抱著我」。（圖／翻攝戴資穎臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

印度羽球球后辛度（Pusarla Venkata Sindhu）在東奧賽事獲得羽球女單銅牌，還給了摘銀的戴資穎一個大大擁抱，讓戴忍不住爆哭。其實辛度是印度史上第一位獲得兩枚個人奧運獎牌的印度女性，且年收入高達850萬美元（約新台幣2億3735萬元），登上《富比世》雜誌2018年度最會賺錢的女性運動員的第7名，讓律師林智群直呼「根本人生勝利組」。

戴資穎在金牌戰對決中國一姐陳雨菲，可惜以局數1比2不敵對手。她賽後發文表示，分享一個小故事，比完賽下來之後，「我本來對自己的表現還算滿意，後來辛度跑過來抱著我，捧著我的臉，告訴我『我知道妳很難受，妳已經表現得很好，只是今天不是妳的局』。然後把我擁在懷裡說：她都知道。那種真誠的鼓勵，害我直接爆哭…真的太難過了，因為真的很努力了。」

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▼辛度拿下銅牌。（圖／路透）



辛度的暖舉也讓許多台灣人圈粉，獲網友封為「暖心女神」。而她除了賽事成績相當出色，大小冠軍不斷，更是印度史上第一位獲得兩枚個人奧運獎牌的印度女性，她在2016年里約奧運榮獲羽球女單銀牌。

此外，辛度的收入也十分驚人，在《富比世》雜誌公布2018年最會賺錢女性運動員，她以代言收入800萬美元（約新台幣2億2339萬元），加上獎金收入50萬美元（約新台幣1396萬元），總收入850萬美元（約新台幣2億3735萬元），榮登第7名，也是前10名當中唯二非女網的選手。

林智群2日在臉書發文表示，辛度這次拿銅牌還安慰小戴，真是好人一枚，其實她根本人生勝利組，在印度國內就是小戴在台灣的地位，印度市場又大；這些羽球員裡面，她的技術未必最厲害，但收入的話一定是冠軍，「印度選手已經財富自由，不缺那個奧運獎金。」

▲▼林智群說，辛度根本人生勝利組。（圖／路透、CFP）

印度媒體NDTV也整理出辛度鮮為人知的8件事：

1.父母都是運動員

辛度（Pusarla Venkata Sindhu）出生於1995年7月5日，父母均為國家級排球運動員，她的父親還在2000年獲得印度體育界最高殊榮「阿君娜大獎」（Arjuna Award）。

2.在過去12年來，為了接受訓練，每天要移動120公里路途

辛度在小時候就對羽球有興趣，也因為父母的關係，成功在羽球界闖蕩。在過去12年這段期間，她的父親每天凌晨3點就起床，帶她去前印度羽球名將哥佩可汗（Pullela Gopichand）培訓學院接受指導，距離約60公里，每天下來總計要移動120公里。

3.因參加羽球比賽錯過姊姊的婚禮

辛度姊姊2012年結婚，但當年17歲的辛度正在參加賽義德·莫迪國際羽球錦標賽（India Grand Prix Gold，又稱印度羽球大獎賽），已闖進決賽，無法出席姊姊的婚禮。

4.備戰奧運，長達3個月沒用手機

辛度2016年在里約奧運羽球女單賽事摘下銀牌，成為印度史上第一位獲得奧運銀牌的羽球選手。但這結果得來不易，因為當時為了集中精神備戰奧運，她的教練哥佩可汗把她的手機拿走，時間長達3個月。

當辛度奪下銀牌後，哥佩可汗受訪時表示，「辛度在過去3個月沒有手機可以用，她現在要求的第一件事情，就是要我把手機還給她。」

5.里約奧運摘銀後，收到的禮物是一台車

對辛度來說，在奧運摘銀已經是個相當特別且會烙印心中的特殊時刻，擁有「爆破大師」（Master Blaster）稱號的印度板球選手薩辛·坦都卡（Sachin Tendulkar）決定送她一台車。

6.喜歡游泳、冥想

在辛度受訓之外的時間，她喜歡游泳、做瑜珈、冥想來為自己充電。點開她的IG，可見她許多照片都是在泳池旁拍攝。

7.最強的對手也是她最大的支持者

NDTV指出，辛度最大的競爭對手並不是羽球選手，而是與她關係更加密切的人，也就是她的姪子。她當時透過IG提到，姪子是她「最強的競爭對手」，但同時也是她的最大支持者。

8.美食主義者

辛度經常在IG分享美食，其中一道喜歡的食物為「sweet curd」，由牛奶、糖／粗糖製成的甜點，但在2016年備戰奧運期間，她不得不戒了這個食物。

教練哥佩可汗當年曾說，「我沒有讓她吃最愛的sweet curd，我還阻止她吃冰淇淋，但現在，她想吃什麼，就吃什麼。」