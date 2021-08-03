　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「暖心女神」驚人年收曝光　讓小戴爆哭的辛度根本人生勝利組

▲▼ 戴資穎與辛度 。（圖／翻攝自IG）

▲戴資穎分享和辛度的合照，「辛度跑過來抱著我」。（圖／翻攝戴資穎臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

印度羽球球后辛度（Pusarla Venkata Sindhu）在東奧賽事獲得羽球女單銅牌，還給了摘銀的戴資穎一個大大擁抱，讓戴忍不住爆哭。其實辛度是印度史上第一位獲得兩枚個人奧運獎牌的印度女性，且年收入高達850萬美元（約新台幣2億3735萬元），登上《富比世》雜誌2018年度最會賺錢的女性運動員的第7名，讓律師林智群直呼「根本人生勝利組」。

戴資穎在金牌戰對決中國一姐陳雨菲，可惜以局數1比2不敵對手。她賽後發文表示，分享一個小故事，比完賽下來之後，「我本來對自己的表現還算滿意，後來辛度跑過來抱著我，捧著我的臉，告訴我『我知道妳很難受，妳已經表現得很好，只是今天不是妳的局』。然後把我擁在懷裡說：她都知道。那種真誠的鼓勵，害我直接爆哭…真的太難過了，因為真的很努力了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼辛度拿下銅牌。（圖／路透）

▲▼東奧羽球女單項目結果出爐，陳雨菲奪金、戴資穎拿下銀牌,東奧,東京奧運。（圖／路透）

辛度的暖舉也讓許多台灣人圈粉，獲網友封為「暖心女神」。而她除了賽事成績相當出色，大小冠軍不斷，更是印度史上第一位獲得兩枚個人奧運獎牌的印度女性，她在2016年里約奧運榮獲羽球女單銀牌。

此外，辛度的收入也十分驚人，在《富比世》雜誌公布2018年最會賺錢女性運動員，她以代言收入800萬美元（約新台幣2億2339萬元），加上獎金收入50萬美元（約新台幣1396萬元），總收入850萬美元（約新台幣2億3735萬元），榮登第7名，也是前10名當中唯二非女網的選手。

林智群2日在臉書發文表示，辛度這次拿銅牌還安慰小戴，真是好人一枚，其實她根本人生勝利組，在印度國內就是小戴在台灣的地位，印度市場又大；這些羽球員裡面，她的技術未必最厲害，但收入的話一定是冠軍，「印度選手已經財富自由，不缺那個奧運獎金。」

▲▼ 印度頭號女單辛度(P.V.Sindhu) 。（圖／路透）

▲▼林智群說，辛度根本人生勝利組。（圖／路透、CFP）

▲▼世羽賽,辛度 。（圖／CFP）

印度媒體NDTV也整理出辛度鮮為人知的8件事：

1.父母都是運動員

辛度（Pusarla Venkata Sindhu）出生於1995年7月5日，父母均為國家級排球運動員，她的父親還在2000年獲得印度體育界最高殊榮「阿君娜大獎」（Arjuna Award）。

2.在過去12年來，為了接受訓練，每天要移動120公里路途

辛度在小時候就對羽球有興趣，也因為父母的關係，成功在羽球界闖蕩。在過去12年這段期間，她的父親每天凌晨3點就起床，帶她去前印度羽球名將哥佩可汗（Pullela Gopichand）培訓學院接受指導，距離約60公里，每天下來總計要移動120公里。

3.因參加羽球比賽錯過姊姊的婚禮

辛度姊姊2012年結婚，但當年17歲的辛度正在參加賽義德·莫迪國際羽球錦標賽（India Grand Prix Gold，又稱印度羽球大獎賽），已闖進決賽，無法出席姊姊的婚禮。

4.備戰奧運，長達3個月沒用手機

辛度2016年在里約奧運羽球女單賽事摘下銀牌，成為印度史上第一位獲得奧運銀牌的羽球選手。但這結果得來不易，因為當時為了集中精神備戰奧運，她的教練哥佩可汗把她的手機拿走，時間長達3個月。

當辛度奪下銀牌後，哥佩可汗受訪時表示，「辛度在過去3個月沒有手機可以用，她現在要求的第一件事情，就是要我把手機還給她。」

5.里約奧運摘銀後，收到的禮物是一台車

對辛度來說，在奧運摘銀已經是個相當特別且會烙印心中的特殊時刻，擁有「爆破大師」（Master Blaster）稱號的印度板球選手薩辛·坦都卡（Sachin Tendulkar）決定送她一台車。

6.喜歡游泳、冥想

在辛度受訓之外的時間，她喜歡游泳、做瑜珈、冥想來為自己充電。點開她的IG，可見她許多照片都是在泳池旁拍攝。

7.最強的對手也是她最大的支持者

NDTV指出，辛度最大的競爭對手並不是羽球選手，而是與她關係更加密切的人，也就是她的姪子。她當時透過IG提到，姪子是她「最強的競爭對手」，但同時也是她的最大支持者。

8.美食主義者

辛度經常在IG分享美食，其中一道喜歡的食物為「sweet curd」，由牛奶、糖／粗糖製成的甜點，但在2016年備戰奧運期間，她不得不戒了這個食物。

教練哥佩可汗當年曾說，「我沒有讓她吃最愛的sweet curd，我還阻止她吃冰淇淋，但現在，她想吃什麼，就吃什麼。」

ET快訊
北市今天新增4例　萬華、中山各+2
莊智淵第二局惜敗！　德國2:0聽牌
莊智淵決勝第5點！　暫0比1落後
每天喝可樂！　15歲少年「眼睛變淡藍色」失明
反擊陳其邁！　北市：「X Men」群聚地點、接觸者都不在台北
快訊／林昀儒扛起男團「連拿2點」！　關鍵要看莊智淵
新北確診者搭自強號回台南！　足跡曝光
林昀儒再下一城！　2比0聽牌
快訊／新北小型醫院爆群聚「只出不進」　衛生局預告：明確診+5
3000萬人搶看！莊智淵「史上最歡樂球賽片」　網笑炸：要反覆
關鍵第4點！林昀儒拿下第一局　1:0暫時領先
侯友宜加碼東奧獎金！　湯智鈞143.2萬、羅嘉翎＆陳玟卉各9
快訊／蘆洲男打完莫德納9天後死亡　新北通報2例不良反應
中華桌球男團第3點落敗！　林昀儒再登場搶勝
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「高端簡稱MVC」包裝洩端倪？醫曝與AZ、莫德納差異：不會有殘劑

超猛雨彈狂灌「北高雄頻傳淹水」　陳其邁「3大方向」提解方

議員爆高雄「暫緩醫事人員打第2劑」　衛生局斥：散布假消息

屏東候船室化身「看海美術館」　首檔特展看14米高怪獸氣球

嘉翎妹妹「變國民吃貨」！斜躺零食上甜問1件事　粉絲暈了：好期待

新北無症狀確診者搭自強號返台南　足跡曝光匡列9人檢測出爐

好久沒真面目見人！他崩潰問「這幾年能脫口罩？」　網搖頭吐真話

BNT會開放「12歲以上」施打？陳時中回應曝「可能預約方式」

才降級日月潭驚現「烏賊船」！遊客怒批太可惡　最高開罰300萬

10個月大女嬰確診！嘉義染疫工廠員工1傳2　她打過疫苗也中

英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！

三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

羽球賽場下選手們都是好朋友！ 網見「戴資穎大合照」讚：好可愛

手速好快！父女比切糖果爸完勝　瞬間顆顆落下網讚：聲音超療癒

戴資穎些微差距惜敗！拿下銀牌 網看3局纏鬥讚：台灣以妳為榮

戴資穎姊姊狂想「凱旋慰勞套餐」　喊話永遠是100分！準備餵撐小戴

五倍券擬上路...鄭麗文籲普發現金 怒嗆蘇回到良心：百姓快活不下去

「高端簡稱MVC」包裝洩端倪？醫曝與AZ、莫德納差異：不會有殘劑

超猛雨彈狂灌「北高雄頻傳淹水」　陳其邁「3大方向」提解方

議員爆高雄「暫緩醫事人員打第2劑」　衛生局斥：散布假消息

屏東候船室化身「看海美術館」　首檔特展看14米高怪獸氣球

嘉翎妹妹「變國民吃貨」！斜躺零食上甜問1件事　粉絲暈了：好期待

新北無症狀確診者搭自強號返台南　足跡曝光匡列9人檢測出爐

好久沒真面目見人！他崩潰問「這幾年能脫口罩？」　網搖頭吐真話

BNT會開放「12歲以上」施打？陳時中回應曝「可能預約方式」

才降級日月潭驚現「烏賊船」！遊客怒批太可惡　最高開罰300萬

10個月大女嬰確診！嘉義染疫工廠員工1傳2　她打過疫苗也中

東奧最多金牌得主傲秀歐米茄金錶　娶回美嬌娘根本人生勝利組

這一甩害慘2歲女童！頂高溫困車內25分鐘　闖禍爸：可以等鎖匠嗎

奧運激戰太精彩！心臟門診人數突增　醫「親身實測」：我懂了

她半夜聽到「刮木板聲」叫不醒枕邊狗！　找眾神保佑開燈傻眼

中華桌球男團對德國拚4強　決勝第5點莊智淵0比2落後

中華車：Q2疫情影響難續Q1成長　但看好降級車市回溫

竹南工業區驚悚斷掌意外！男遭機台夾手　只剩一層皮送醫搶救　　

東奧「開幕式魔咒」太強大！開幕露臉的日本名將都爆冷慘敗

北市新增4例！確診分布曝光「萬華、中山各+2」　2感染源待釐清

洪雪珍／年歲增長不只考驗運動員！「8大職涯關鍵年齡」上班族也難逃

「綠帽癖」潛伏社群網站　老玩家曝：近萬人熱愛「NTR」

生活熱門新聞

低壓生成！今晚可能變盧碧颱風

北市知名「建宏牛肉麵」結束營業

他怨1922簡訊收61元　網揭多打6數字

小戴9年前文被翻出！萬人轟動：太可愛

9號颱恐生成模擬路徑曝　這2天影響最劇

中國雙塔奪銀慘被圍剿！台網不捨

颱風盧碧若生成　可能立刻發警報

「暖心女神」辛度根本人生勝利組　驚人年收曝光

小戴惜敗！網目睹中國教練「場外1手勢」秒懂

第五輪開放55歲以上第九類接種

八大行業復業還有得等！陳時中：抱歉了！

快訊／今增16例本土、另有2例死亡

今年奧運最精彩？網：可惜少一項

好市多神茶上架！「他捧回購物車」妻笑暈

更多熱門

相關新聞

中國諶龍沒衛冕金牌被酸！網開噴：窩囊真丟人

中國諶龍沒衛冕金牌被酸！網開噴：窩囊真丟人

昨天（2）進行東奧羽球男子單人金牌戰，由中國隊諶龍對上丹麥隊安賽龍（Viktor Axelsen），最後安賽龍直落二擊敗諶龍，且兩局比數都有明顯差距，令不少大陸網友感到失望，微博甚至出現了批評聲浪，指責諶龍「輸得真窩囊！」

「奧運金牌」得主竟出售獎牌？背後原因令人鼻酸

「奧運金牌」得主竟出售獎牌？背後原因令人鼻酸

BBC：中國選手輸掉金牌　等於不愛國

BBC：中國選手輸掉金牌　等於不愛國

李智凱：回家囉！　東奧「吃得最認真一餐」曝光

李智凱：回家囉！　東奧「吃得最認真一餐」曝光

明看鄭兆村、黃士峰標槍登場

明看鄭兆村、黃士峰標槍登場

關鍵字：

東京奧運東奧台灣戴資穎辛度Pusarla Venkata Sindhu

讀者迴響

熱門新聞

只有今天！名字有「這字」手搖飲免費喝

叫「俊傑家宇」免費吃龍蝦

赴東奧執法被官員當空氣　台灣裁判倒貼防疫好心酸

台正妹「東奧爭光」日薪低到嚇人　向中華奧會、體委會求助被拒

小S遭品牌火速切割！大陸代言宣布終止合作

低壓生成！今晚可能變盧碧颱風

北市知名「建宏牛肉麵」結束營業

蔡依林慘遭陸網出征！轉PO戴資穎被批辱華

王齊麟上過黑男頻道配對！親曝喜歡女生類型

他怨1922簡訊收61元　網揭多打6數字

五倍券9月登場　唯獨一族群不需拿現金換券

戴資穎IG限動129字曝真實心聲　「本來連牌都不想看一眼」

空軍少校總統府下跪陳情畫面曝！督察長帶回輔導

小戴9年前文被翻出！萬人轟動：太可愛

小S一夜蒸發3200萬　徐媽力挺發聲

更多

最夯影音

更多
英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！

英國跳水王子湯姆戴利「場邊打毛線」反差萌　「為金牌織保護套」..在飛機上.選手村都在織！
三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

三寶駕駛臨時停車「插在騎樓中」　還沒留電話！店家：怎麼做生意

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

白俄選手得罪教練被逼棄權回國　機場拒登機！波蘭啟動庇護程序

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

大卡車盲彎處「跨越雙黃線」超車　駕駛驚險閃過！乘客嚇：太恐怖

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

小S發文挺戴資穎..「國手2字」遭出征　丟了代言她無奈：讓我靜一靜好嗎？

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

滿額拿好禮！送喵喵離胺酸

寵物雲毛毛商城消費滿額送喵喵離胺酸！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面