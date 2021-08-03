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今年奧運史上最精彩？網大嘆「少一項目」：向心力差很多！

▲▼中華隊進場。（圖／路透)

▲今年奧運關注度高，有網友好奇「是近年奧運最好看的一年嗎？」。（圖／路透）

網搜小組／閔文昱報導

此次台灣代表團參加東京奧運表現亮眼，目前已拿下2金、4銀、4銅，共10面獎牌，創下歷屆奧運新高，全台觀眾都跟著熱血沸騰。一名網友分析這股「奧運熱潮」的成因，並詢問「今年是近年奧運最好看的一年嗎？」引發熱議。

一名網友在PTT以「今年是近年奧運最好看的一年嗎？」為題發文表示，今年的東京奧運幾乎沒時差，不用熬夜看比賽，很多選手表現又超好，「有沒有今年奧運可能是近年最好看的一年的八卦？雖然棒球沒進好像很可惜。」

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▲▼東奧羽球，麟洋配摘金，李洋／王齊麟。（圖／路透）

▲不少網友認為，時差少、選手實力堅強，是造成這次奧運熱潮的主因。（圖／路透）

文章曝光後，許多網友紛紛留言，「年輕人真的厲害」、「以前大概前五天就沒有了今年一堆金牌戰、銅牌戰、四強戰的」、「不用半夜爬起來看」、「今年真的猛」、「成績比以前好很多」、「新人輩出，而且廣度很夠」、「時差只有一小真的很過癮」、「還可以上班看，爽」、「有成績就好看啊」、「今年變數感覺更多，沒有穩贏的」。

另外，也有不少網友指出，今年少了棒球相當可惜，「少棒球我嗚嗚嗚」、「好想看棒球」、「沒棒球整個向心力就差掉了，台灣人沒有棒球看不行」、「棒球可惜」、「如果有棒球，全台灣都沸騰起來了」、「可惜沒我最喜歡的棒球，雖然可能吐血」、「沒棒球好可惜」。

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