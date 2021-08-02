割頸小黃司機搶2800元　無業男「不值得同情」重判7年2月

▲強盜計程車司的黃男遭警方當場壓制逮捕。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

無業男黃耀寬2020年買美工刀對李姓計程車司機割喉，搶得2800元，遭警方逮捕。黃男雖坦認犯行並與李男10萬元達成和解，但他預謀犯案，誘騙被害人到山區，造成李男左頸長12公分、深達6公分傷口，犯行已嚴重影響治安，維持原審依加重強盜罪判7年2月。

判決書指出，黃耀寬（23歲）因缺錢花用，竟心生歹念，去年9月23日下午到西屯區的超商買了一把美工刀，沿路找尋目標後，搭上李姓男子開的計程車往龍井山區。黃男請李男靠邊停車後，竟從駕駛座後方用左手壓住李男左肩頸，右手拿美工刀直接朝他左頸割劃出長12公分、深達6公分的傷口，當場血流如注。

▲計程車司機送醫逃過死劫。（圖／資料照）

黃男喝令李男交出身上財物，得手2800元後，見李男拔車鑰匙下車衝到附近工地求救，立刻徒步離開現場，並將美工刀與口罩隨手丟棄在路邊，接著再攔計程車前往汽車旅館投宿，錢花在住宿費、香菸吃飯等。李男幸運獲救，警方循線在6小時後逮到黃男，並扣得尚未花掉的贓款1046元，警詢後依強盜罪嫌送辦。

黃男雖坦認犯行，但其辯護律師向法官求情稱，黃男因為經濟陷入困難，又未向家人求援，一時慌亂無措，臨時起意持美工刀犯案，與一般惡意而有計畫性強盜情形有別，惡性尚非重大不赦。犯後已坦承犯行並與告訴人和解，已履行完畢等，請求減刑。

▲黃男遭警方帶回。（圖／民眾提供）

但法官認為，被害人所受左頸銳利傷長達12公分、深達6公分，傷勢不輕。黃男犯案前先買美工刀，已屬計畫性犯案，且隨機找尋計程車誘騙到偏僻山區下手，所犯加重強盜犯行已嚴重影響社會治安，難認有任何足以同情之處，不符減刑要件。

台中地院審酌黃男犯罪所得不多，並與被害人以10萬元達成和解並已履行，依加重強盜罪判他7年2月。黃男雖不服上訴，認為判太重，台中高分院審理後認為原審妥適，駁回上訴。全案仍可上訴。

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