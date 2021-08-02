遠離壞菌、打擊牆頭草菌！「4撇步」保持良好腸道社會

▲蔬菜水果裡面有的「膳食纖維」， 可以幫助好菌擴大在腸道菌叢裡的勢力。（圖／pixabay）



生活中心／綜合報導

你知道腸道除了好菌、壞菌，還有被稱為「牆頭草」的中性菌嗎？營養師高敏敏在粉絲專頁指出，我們的腸道就像是個小社會，這3種菌會在菌叢社會內相愛相殺，若是想要有好的腸道菌叢環境就要努力增加好菌，因為腸內會維持一定的細菌總量，好菌增加、壞菌自然就會減少，並呼籲民眾可以照著「4撇步」保持良好的腸道社會。

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▲營養師高敏敏指出，我們的腸道就像是個小社會。（圖／高敏敏營養師提供）



高敏敏說明，腸道的好菌占10～20％，民眾可以把「好菌」想像成好人或是健康狀態，養好菌的4撇步包括「多吃高纖蔬果」、「不熬夜、少吃加工食品」、「多吃發酵食物養好菌」、「多運動、保持好心情」，不斷補充好菌加好菌愛吃的食物，就可以擁有一個狀態良好的腸道社會。

腸道的中性菌佔60～70%，是腸道裡的牆頭草，總是伺機而動，一般來說，腸內最多的就是中性菌，當好菌處於優勢時，它們就會變成好菌，但壞菌處於優勢時，它們也會成為壞菌的幫兇，覺得當壞人好像比較吃香，開始一堆一起使壞。 腸道的壞菌佔10~20%，可以想像是壞人或是不健康狀態，造成壞菌的原因包括「高油、高糖、高熱量食物」、「壓力大、情緒起伏大」、「熬夜作息差」、「長期服藥（如：抗生素）」等。

高敏敏表示，「腸內細菌的平衡」是保持健康的關鍵，若是飲食不均衡、三餐沒照時吃、生活節奏快、壓力大、暴飲暴食、大魚大肉重口味，腸道就會成為壞菌的溫床，其實好菌的來源很多，像是優格、優酪乳、發酵的泡菜、納豆裡面都有好菌的存在，而好菌所愛的食物，就是我們常聽到蔬菜水果裡面有的「膳食纖維」， 它是好菌的糧食、幫助好菌擴大在腸道菌叢裡的勢力。