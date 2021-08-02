高端年底沒打完效期再延？陳時中說「不可能」：已92萬人登記想打

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

食藥署今宣布已完成高端生產首4批新冠肺炎疫苗檢驗，共計26萬5528劑，已核發封緘證明書，目前正在倉儲進行後續作業。食藥署研檢組王德原組長表示，上禮拜五已核發證明書，最快今天應該可以完成後續封緘作業，這四批效期大概是6個月。對此有媒體詢問，若到了年底這批高端疫苗仍未打完，是否可能延展效期，對此陳時中笑回，「已經登記有92萬人了」。

指揮官陳時中表示，到目前為止已有92萬人登記意願願意施打高端疫苗，應該不會發生到年底該批高端疫苗仍未打完的情況；陳時中表示，等到基本的分配量有了，就會盡快進行高端疫苗的接種。

[廣告]請繼續往下閱讀...

意願平台將於明日結算，指揮中心公布最新統計，到2日下午1點為止，全國有1204萬5,564人完成登記，其中有325萬人是重啟後登記。當中最多人仍是同時選擇AZ與莫德納，619萬0,477人，佔比51.39%；其次則是獨鐘莫德納的409萬3,642人，佔比33.98%。至於，至於本次新增的高端，94.8萬人有意願接種，其中有16.7萬人非高端不打。

至於外界質疑，高端拿到EUA之前就送檢驗。對此，陳時中今解釋，為了因應疫情，在法規內讓行政流程加速，申請EUA前會要求先把產品做出來，如果EUA沒過就會給付材料費用，不是因為量產就讓EUA過。