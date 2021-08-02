李智凱完美落地摘銀　謝長廷場邊觀戰：謝謝他實現了我的夢

▲李智凱體操奪銀牌。（圖／體育署提供）



記者杜冠霖／綜合報導

在2020東京奧運體操鞍馬項目決賽中，「鞍馬王子」李智凱使出高難度的「湯瑪士迴旋」，最後完美落地，以總分15.400分奪得銀牌，也成為台灣史上首位拿下體操獎牌的人。對此，駐日代表謝長廷表示，當年放棄體操一直是自己的人生遺憾，「謝謝智凱，實現了他的夢，也實現了我的夢。」

李智凱在幾天前的六項全能賽時曾失誤從鞍馬掉下來，謝長廷2日在臉書發文指出，李智凱一躍上鞍馬，就把湯馬斯迴旋發揮到極致，但做到上次失誤的地方，自己一顆心幾乎掉了下來，「直到他完美落地，大家才一起歡呼站起來，互相擊掌恭賀，他也朝我們這邊敬禮致謝。」

謝長廷表示，自己年輕時曾經在中上運動會拿過總分第二、吊環金牌，夢想過參加奧運，直到有一天觀賞日本大使館借來的小野喬選手的奧運影片，認為依當時的設備跟技術，再練100年也趕不上日本的水準，不可能在奧運拿牌，也因而放棄體操，報考一般大學，「這個決定也一直是我人生的遺憾。」

謝長廷指出，想不到60年後，可以坐那麼近，親眼看見台灣選手在奧運拿到首面體操獎牌，「我必須收回當時講的話，只要不放棄，沒有不可能的事，謝謝智凱，實現了他的夢，也實現了我的夢，也實現許許多多臺灣人的夢。感謝林育信教練和所有栽培他的人。」

▼謝長廷到東奧體操項目現場觀賽。（圖／翻攝謝長廷臉書）

