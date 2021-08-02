奪銅牌比銀牌更開心？「心理學之父」揭原因　照片臉部分析更明顯

▲銀牌得主通常看起來沒有銅牌開心。（圖／路透）



記者林育綾／綜合報導

東京奧運讓舉國熱血沸騰，不過眼尖的觀眾可能會發現，除了拿金牌的選手喜悅溢於言表之外，奪得銅牌的選手明明成績落後銀牌，卻往往看起來比銀牌更開心。而這個微妙心理在100多年前就有心理學家談到，如今也有許多研究分析這個現象。

「美國心理學之父」之稱的威廉·詹姆士（William James）在1892年寫的書籍《心理學原理》中就有提到一個悖論，他表示，全世界第二名的拳擊手或划船手，很容易對自己感到羞愧，原因是「只差那麼一點」就打敗所有人，在一心只想得到第一的情況下，「其他的勝利什麼都不是」。雖然129年前的理論，在論述用詞上顯得有些傳統，不過直到今日也有許多研究顯示，銅牌得主多半看起來比銀牌更開心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

例如2006年舊金山州立大學做過類似分析，他們總共搜集了35個國家、84位運動員的影片素材，在三種情形分別是「比賽後、獲獎時、站上頒獎台上拍照時」，發現沒有一位銀牌選手在賽後當下露出笑容，43%是傷心、29%面無表情；而頒獎拍照時，金牌選手的笑容無須言喻，銅牌選手的臉部微笑肌肉也十分真誠，但銀牌選手多半是「禮貌微笑」。

而美國明尼蘇達大學卡爾森管理學院(Carlson School of Management, University of Minnesota)也曾經採用臉部辨識系統來研究選手的表情，他們分析了從2000年到2016年，總共5屆的奧運，共67個國家、142項賽事、413名運動員在頒獎台的照片，也證實，除了金牌得主比其他得獎者都更開心之外，「銅牌」選手比「銀牌」選手更能展現微笑。

這些研究解釋，選手們面臨「最終之戰」的賽前期望值，會影響往後的心情。銀牌得主在賽前的期望是「奪得金牌」；而銅牌得主在賽前的預期是「奪得一面獎牌」或「什麼都沒有」。因此在賽後，銀牌得主的心情通常是「差一步就能得到金牌」；銅牌選手則是「我得到獎牌了！」比起什麼都沒有的結果更好。而銀牌得主之所以會更失望，因為他們之前對成績的期望值，比銅牌得主更高。

▲戴資穎奪得銀牌。（圖／路透社）

此次東奧女子羽球決賽，戴資穎奪下銀牌，她事後在臉書粉專表示，雖然無法站在最高的頒獎台上，總是有那麼一點遺憾，但不完美總是存在著，才有動力去追求更好的結果。更對自己說，「戴資穎，妳很棒！」而全台粉絲也紛紛讚聲。不過她也透露，在印度選手辛度安慰她之後，讓她直接爆哭，「真的太難過了，因為真的很努力了。」

而耕心療癒診所院長林耕新也在臉書大讚戴資穎和全台網友的素質，雖然失望的心情避免不了，但小戴和辛度都為大家示範了一種心理強度，是「能為自己打造一面來自內心的金牌，那是別人永遠搶不走的。」

▲醫師讚戴資穎「能為自己打造一面來自內心的金牌」。（圖／路透社）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來