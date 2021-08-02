出現「3夢境」快買威力彩！命理師曝「財神暗示」：近日將得大財

▲連續35期摃龜的威力彩，今晚頭獎上看10億元。（圖／CTWANT提供）

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威力彩連35期摃龜，今（2）日頭獎上看10億元，命理專家楊登嵙表示，透過多年命理解夢經驗分析，夢到財神、土地公和蛇的民眾，建議可以買彩券試試手氣，尤其是蛇，不管是夢裡或者現實遇見，都是「近日將得大財」的象徵，加上如果又是生肖屬馬、龍或蛇者，整個財運將是旺到不行，因為這3生肖今年非常有機會翻身成為億萬富翁，建議可試試手氣。

威力彩第110060期29日開獎，第一區中獎號碼為32、22、14、35、10、23，第二區中獎號碼為03號，頭獎連續35期槓龜，頭獎累積將上看新台幣10億元，對此，民眾若想試試手氣，楊登嵙也提供些許建議。

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▲楊登嵙透露夢中或現實周邊出現蛇可望發財。（圖／Pixabay）

楊登嵙指出，若夢境裡出現蛇，不管是咬你、纏住你或被蛇嚇到半死都無所謂，因為這都象徵「近日得大財」，即使不是夢境，而是現實生活中，家裡出現蛇也一樣，只要蛇不被當場打死，都有機會發大財。這是象徵財神無所不在，會在生活中給你暗示，就有機會意外致富。

楊登嵙同時舉了一個真實案例，有位朋友被欠了70幾萬，但家裡近日跑出一隻蛇，將女兒、老婆嚇得連滾帶爬，最後請來消防局幫忙把蛇抓走，沒想到3天後，欠債人就將70幾萬連本帶利奉還，因此，他建議若現實生活中出現蛇，民眾路過彩券行時可以買張彩券試試手氣。

如果民眾有做到上述這些夢境，而本身又是屬馬、龍或蛇的，楊登嵙說，那絕對很有機會中大獎，因為2021年正財運及偏財運特別旺的，就是這三個生肖。

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