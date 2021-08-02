「3生肖」今財運爆棚！威力彩10億等你拿...有機會翻身變大富翁

▲「3生肖」今（2）日運勢旺到爆。（圖／翻攝自pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

威力彩連槓35期，今（2）日晚間開獎，頭獎獎金上看10億元，不少民眾都想試試手氣來一圓發財夢。根據搜狐網專寫生肖運勢《手相學生肖星座運勢》專欄指出，有「3生肖」今日的運勢好到爆，有望財路大開、富貴連連。

《手相學生肖星座運勢》特別點出，「鼠、兔、馬」這3生肖運氣一級棒，可望迎來極佳的財運。上榜民眾今天不妨買張張威力彩，有機會從此財富自由、每天睡到自然醒。

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生肖鼠

鼠年出生的人，精明能幹、很有商業頭腦，即使開始過的貧困，也能用自己的智慧創造財富。他們在8月2日苦盡甘來，「未土生申金」的局面會直接讓他們的運勢變好、事業發展突飛猛進、工作上更有貴人幫助。

生肖兔

兔年生的人，通常重情重義，做事能堅持到底並表裡如一。他們在8月2日有望大發橫財、翻身變富翁，工作上面能得到很大的成就、事業迅速上升，身邊將會出現貴人，但好運不會自動送來成就和金錢，只會提供一些好的機會，須自己把握。

生肖馬

馬年出生的人，頭腦聰明、心地善良、天生目光獨特，善於發現生活中不一樣的事物，是非常有魄力的有才知人。他們事業上大有成就，凡是順風順水，在財運上也會有好事降臨，大財小財接收入囊中，只要能把握住好時機，事業就能突飛猛進，財富自然也是水漲船高。

▲今天威力彩頭獎上看10億元。（圖／記者周宸亘攝）