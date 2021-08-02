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港媒：大陸中科院院士懷進鵬料掌教育部　本月會宣布

▲▼懷進鵬。（圖／翻攝自中國政府網）

▲大陸教育部部長即將由懷進鵬接任。（圖／翻攝自中國政府網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸教育部部長即將由懷進鵬接任，據香港《星島日報》報導，中國科學技術協會黨組書記、常務副主席懷進鵬，已經接替陳寶生擔任教育部黨組書記，預料將在本月20日的全國人大常委會會議正式擔任教育部長。

報導稱，有關懷進鵬出掌教育部的消息近日已在北京流傳。據悉，7月30日，中組部副部長李小新前往教育部宣布這一任命。懷進鵬的中學母校哈爾濱第九中學在微信公眾號也發出消息，「九中的驕傲：八○屆傑出校友懷進鵬任教育部黨組書記」，不過後來又刪除。

現年58歲的懷進鵬，是電腦軟體權威專家，中國科學院院士，他長期在北京航空航天大學任教，後來擔任校長。2015年步入官場，擔任工業和信息化部副部長，隔年任天津市委副書記，2017年出掌中國科協，成為正部級高官，本身也是中共中央委員。

在北航校長的任上，懷進鵬就提倡「有溫度的教育」，指出教育不止是知識的傳遞，更要注重人與人之間的溝通、人文的交流，人的素養及團隊的合作，特別是對文化的自信、對社會的理解。他認為，教授就是學校的名片，有甚麼樣的教授就有甚麼樣的大學。

報導稱，懷進鵬上任之後相信將繼續執行習近平要求的「整頓校外培訓機構」。據悉，大陸現任教育部長陳寶生，今年5月已滿65歲的正部級退休年齡。他畢業於北京大學經濟系，長期在家鄉甘肅工作，在蘭州市委書記的任上進京擔任中共中央黨校副校長，後來擔任國家行政學院黨委書記，2016年任教育部部長。

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