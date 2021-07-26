台灣小將國際物理奧林匹亞競賽「奪4金1銀」　世界排名第5

▲台灣好小子國際物理奧林匹亞競賽獲4金1銀。（圖／國教署提供）



記者許展溢／台北報導

我國參加由立陶宛主辦的2021年第51屆國際物理奧林匹亞競賽24日傳來捷報，在76個國家、368名參賽學生中，代表我國參賽的5名學生共獲得4金1銀佳績，國際排名為第5名（以金牌數計算；韓國、中國、俄羅斯及美國獲得5金，並列第1名）。其中以精誠高中三年級學生牟宗晞表現最佳，獲個人排名第13名。

教育部指出，本屆競賽受疫情影響，大會決議改為線上辦理，各國代表隊伍在各自國內尋覓符合大會規定場地參賽，並依規定建置競賽環境及訓練監考人員。我國代表隊由國內大學10多名教授組成輔導團隊負責培訓，歷經初選、複選、選拔訓練營及決選4階段，從2942名學生當中選出5名學生代表參賽。



教育部表示，代表團由台師大教授陳傳仁及吳鳳科大退休教授蔡尚芳擔任領隊，並由台師大教授賈至達及傅祖怡、清大教授牟中瑜、陽明交大教授朱仲夏及莊振益協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作，7月17日至23日進行競賽活動，大會於當地時間2日下午舉行閉幕典禮並頒獎。

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▲5名高中生獲獎情形。（圖／國教署提供）



我國自1994年起參加國際物理奧林匹亞競賽，歷年均獲佳績，參賽至今總計榮獲77金、29銀、18銅，代表我國參賽學生曾於2005年、2008年、2010年至2012年、2014年及2016年的競賽中全數榮獲金牌。

教育部為獎勵學生優異表現，訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦入大學院校各學系。另於競賽獲金牌、銀牌與銅牌者，分別可獲得教育部頒發新台幣20萬元、10萬元與5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。



國教署表示，本競賽明年將在白俄羅斯舉行，將持續選訓優秀學生參與競賽，以促進國際交流，拓展學生國際視野，並爭取榮譽。