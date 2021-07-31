快訊／大雷雨彈襲雙北「連炸1小時」！台北市升級豪雨特報

▲今日各地都有大雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日起連兩天西南氣流影響，中央氣象局稍早發布豪雨特報，部分縣市必須注意短時強降雨，另針對「臺北市、新北市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時00分止。

氣象局提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪(河)水暴漲，排水不良區域則易發生淹(積)水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

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氣象局表示，西南氣流影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今(31)日臺北市、臺南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，新竹以北、雲林、嘉義、澎湖地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）



氣象局預報員朱美霖表示，周末受到西南氣流影響，各地天氣不穩定，中南部整天斷斷續續有陣雨或雷雨，其他地區也有短暫陣雨或雷雨，且中南部出現大雨、豪雨機會高，南部則有局部豪雨發生機會。

中午過後在熱力作用加乘下，北部、各地山區將有顯著的午後雷陣雨，不穩定的環境下將有中小尺度的對流發展，造成瞬間強降雨、雷擊強陣風等劇烈天氣。

未來天氣受到大低壓帶影響，周一後西南風仍偏強，氣象局預測，南部仍是整天有陣雨或雷雨，其他各地則有局部短暫陣雨或雷雨，中南部則要防範大雨或豪雨發生。

▲西南氣流影響下，中南部首當其衝雨勢最猛。（圖／氣象局）