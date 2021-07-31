國家警訊響了！所在地區「將發生大雷雨」：持續至13：45

▲災防告警系統訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

今（31）日下午1點18分，國家警訊響了！中央氣象局針對台北市民眾發出「災防告警系統」（PWS）訊息，「您所在地即將發生大雷雨」，預計會持續至下午1點45分。

防災訊息全文如下：【大雷雨即時訊息】您所在地區即將發生大雷雨，預計持續至31日13:45。

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▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）

氣象局表示，西南氣流影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今(31)日臺南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨，新竹以北、雲林、嘉義、澎湖地區及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防淹水，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

氣象局預報員朱美霖表示，周末受到西南氣流影響，各地天氣不穩定，中南部整天斷斷續續有陣雨或雷雨，其他地區也有短暫陣雨或雷雨，且中南部出現大雨、豪雨機會高，南部則有局部豪雨發生機會。

中午過後在熱力作用加乘下，北部、各地山區將有顯著的午後雷陣雨，不穩定的環境下將有中小尺度的對流發展，造成瞬間強降雨、雷擊強陣風等劇烈天氣。

未來天氣受到大低壓帶影響，周一後西南風仍偏強，氣象局預測，南部仍是整天有陣雨或雷雨，其他各地則有局部短暫陣雨或雷雨，中南部則要防範大雨或豪雨發生。