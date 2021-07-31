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一圖看「紫爆」降雨熱區！午後再迎一波強降雨　入夜暴雨範圍更大

▲▼ 。（圖／氣象局）

▲今日各地有雨，尤其中南部將出現豪大雨。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

西南氣流抵台，中南部一早就出現大雨，今日午後各地雨勢增強，北部、東半部也會出現雷陣雨。氣象粉專指出，今天下午到夜晚，還會有一波強降雨，且今晚到明天，強降雨範圍將擴及到中彰投地區。

氣象粉專台灣颱風論壇｜天氣特急指出，西南氣流抵達，雨勢逐漸增強，南台灣大雨持續中，今天下午到夜晚，還會有一波強降雨，今晚到明天，強降雨範圍將擴及到中彰投地區，這種容易下大雨的日子會持續好幾天，務必多加小心。

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▲▼ 雷雨胞排排站！午後進入西南氣流「雨勢高峰期」。（圖／翻攝天氣風險臉書）

▲午後進入雨勢高峰期，各地都要嚴防劇烈豪雨。（圖／翻攝天氣風險臉書）

氣象粉專天氣風險Weather Risk表示，今天是西南氣流影響的第一天，預計比較「劇烈」的降雨會一連三天，從衛星雲圖與閃電監測圖觀察，台灣西南部外海已經有旺盛的雷雨胞發展，西南氣流就像一條水管，將雷雨胞源源不絕的灌入南台灣。預計從今天下半天開始，至周一上半天，是這波西南氣流影響的高峰期，雨勢將最為劇烈。

受到西南氣流影響，雷雨胞發生位置難以預測，整體來說「台南、高雄、屏東」是風險最高的地區，「彰化、雲林、嘉義」雨勢次大，北北基桃、宜蘭以午後雷雨為主，台灣其它各地雖仍有陣雨，但相對起來雨勢較緩和。

▲台南市下起大雨，造成市區及山區淹水及路樹倒塌，小東地下道淹水造成小客車拋錨，歸仁182線19公里處，有路樹倒塌，警方拉封鎖線管制。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市下起大雨，造成市區及山區淹水及路樹倒塌，小東地下道淹水造成小客車拋錨。（圖／記者林悅翻攝）

氣象局預報員朱美霖表示，周末受到西南氣流影響，各地天氣不穩定，中南部整天斷斷續續有陣雨或雷雨，其他地區也有短暫陣雨或雷雨，且中南部出現大雨、豪雨機會高，南部則有局部豪雨發生機會。

中午過後在熱力作用加乘下，北部、各地山區將有顯著的午後雷陣雨，不穩定的環境下將有中小尺度的對流發展，造成瞬間強降雨、雷擊強陣風等劇烈天氣。

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