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社會 社會焦點 保障人權

陽明山夜遊飆風再起！翹孤輪+甩尾暴增　改裝超速罰單破1500張

▲▼ 加強取締陽明山改車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北投警陽明山防制危駕勤務再升級 還給居民寧靜夜晚。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

長達2個月的疫情三級警戒終於宣告結束！因應解封又正值暑假期間，有「台北後花園」之稱的陽明山，成了不少民眾駕車夜遊的首選之地。因此北投警上月24日提前啟動防制危險駕車勤務，取締非法改裝車輛，至今取締40件改裝噪音車、1483件陽金公路車輛超速，呼籲非法改車、超速駕駛勿破壞國家公園安寧，影響當地居民生活品質。

北投警分局表示，從上月24日與士林分局配合，超前布署，規劃陽明山區防制危險駕車勤務，針對非法改裝車輛實施嚴加打擊！警方除透過加強巡邏、定點守望、測速執法、改裝噪音車攔查採證等傳統勤務作為，防範危險駕車情事發生外，並透過北市府交通局建置之運輸管理平台App，輔以科技監控方式，隨時掌握陽明山區各路段、停車場的交通狀況，針對交通熱點施以打擊，以確保警力能獲得最大效率之運用。

▼北投分局加強取締陽明山超速車輛。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 加強取締陽明山改車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北投分局呼籲，請勿任意改裝車輛或拆除消音器，除確保行車安全外，也避免製造噪音而影響他人生活品質，另山區道路行車安全不確定因素眾多，駕駛人切勿自恃技術高超，即罔顧其他用路人行車安全，甚至有「翹孤輪、甩尾飄移、嚴重超速、蛇行」等危險駕駛行為。

對此，警方將持續透過各種管道嚴加查緝，另目前行車紀錄器普及，不少熱心民眾亦會提供相關違規資料供警察執法，任何違規行為都將無所遁形，駕駛人切勿以身試法，否則將吃上6千至2萬4000千元的危險駕駛罰單及車牌遭吊扣外，累犯者車輛更將遭到沒入，得不償失。

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