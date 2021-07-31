國家警報響了！北市「大雷雨警戒2連發」　18縣市豪大雨特報

▲西南氣流抵達，全台午後降下大雨。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

西南氣流影響及午後對流發展旺盛，中央氣象局今日下午針對18個縣市發布豪、大雨特報，也針對雙北發布「大雷雨即時訊息」，持續時間1小時，另北市中山區、士林區、北投區更發出「災防告警訊息」。

氣象局13時04分針對台北市、新北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時0分，示警區域包括台北市 大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、士林區、北投區以及新北市板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、樹林區、淡水區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、三芝區、石門區、金山區、萬里區。

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氣象局13時17分再度針對台北市發布大雷雨即時訊息，持續時間至13時45分，示警區域包括北市 中山區、士林區、北投區。

▲氣象局發布豪雨特報。（圖／氣象局）



▲西南氣流抵達，全台午後降下大雨。（資料照／記者呂佳賢攝）

根據氣象局預報，今日受西南氣流影響，中南部地區降雨情況更加明顯，容易有大雨或豪雨發生，尤其南部地區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，要留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象；至於北部及東半部地區也會有不定時的短暫降雨，但仍然以午後雷陣雨為主，也可能出現局部大雷雨。

溫度方面，中南部地區由於雲多下雨，高溫約27、28度，北部及東半部地高溫普遍約32、33度，沒下雨時較為悶熱。另外，由於西南風偏強，台灣西半部、東南部地區（含蘭嶼、綠島）及澎湖、馬祖易有8至9級強陣風，前往海邊活動要注意安全。

氣象局預報員朱美霖說明，上午已有旺盛對流雲系發展登陸，造成雲林以南有顯著降雨，由於西南氣流挾帶大量水氣，今晚到明晨中南部降雨趨勢增多，尤其明天清晨對流雲系將從海面移入，造成中南部、山區有持續性的降雨。

未來天氣受到大低壓帶影響，周一後西南風仍偏強，氣象局預測，南部仍是整天有陣雨或雷雨，其他各地則有局部短暫陣雨或雷雨，中南部則要防範大雨或豪雨發生。

▲針對這一波雨量，氣象局預測南部「紫爆」。（圖／氣象局）