蔡英文親頒褒揚令　感謝殉職空軍少將蔣正志「我們永遠以你為榮」

▲總統蔡英文親頒褒揚令，表彰殉職空軍少將蔣正志。（圖／總統府提供，下同）



政治中心／綜合報導

總統蔡英文今（31）日上午前往花蓮空軍第五聯隊體育館親頒褒揚令，表彰殉職空軍少將蔣正志對守護國家領空安全的付出和貢獻。蔡英文於致詞感謝蔣正志為國家付出，並告訴他「你的任務已經結束了，謝謝你。我們永遠以你為榮。」

蔡英文首先頒發褒揚令，由蔣正志遺孀劉邦菱女士代表接受。隨後在司儀引領下於靈前獻花圈，行三鞠躬禮致祭。離場前向家屬慰問致意。包括國家安全會議秘書長顧立雄、副秘書長陳文政、國防部長邱國正、參謀總長陳寶餘、空軍司令熊厚基及花蓮縣長徐榛蔚等亦出席是項行程。

蔡英文致詞時表示，蔣正志是很優秀的飛官，在任何職務上，表現都非常傑出，不僅曾獲頒忠勤等十六座勳獎章，在前年10月的「天龍操演」中，更帶領第五聯隊摘下全空軍聯隊第一名。

蔡英文指出，痛失這麼優秀的人才，讓我們都相當不捨，這是國家莫大的損失，要代表國人表達哀悼，也要感謝蔣正志，一生為國家的付出和貢獻。她感謝蔣志志的家人，特別是蔣太太的堅毅及對國軍的支持，都讓她十分敬佩，除了要再次向正志的家人表達感謝，也要請國防部，務必全力協助家屬，代替正志來照顧家人。

蔡英文談到，在這次的意外中，我們也看到了假訊息的侵擾，這不僅是對蔣正志的不尊重，傷害他的家人，更是要企圖打擊國軍士氣，打擊國人的信心。所以要請各位弟兄姊妹，務必要用精實的表現，展現國軍守護國家的決心，讓謠言不攻自破，「這也是我們懷念正志的最好方式」。

最後，蔡英文以中華民國三軍統帥的身分告訴正志，「你的任務已經結束了，謝謝你。我們永遠以你為榮。」