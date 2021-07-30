李登輝逝世周年！　林飛帆追憶：慶幸生長在他打造的民主台灣

▲去年台北賓館設立李登輝追思會場，開放民眾弔唁。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

前總統李登輝今（30）日逝世周年，民進黨副發言人林飛帆傍晚在臉書追憶，並表示「慶幸我們這一輩人，生長在李前總統與許多前輩打造的民主台灣」。

李登輝2020年7月30日晚間7時24分因敗血性休克與多重器官衰竭，在台北榮總病逝，享耆壽98歲；10月7日安葬於新北市汐止五指山國軍示範公墓。

林飛帆30日傍晚透過臉書追憶，李登輝對很多後輩都這樣鼓勵：「謙虛、冷靜、忍耐」，每當遇到困難的時候，想起曾經有長輩這樣提醒過自己，心裡都是感激且溫暖的；很像有人在你困難的時候，拋下繩索拉你一把，讓你抽離困境的當下，重新思考。

林飛帆表示，慶幸我們這一輩人，生長在李登輝與許多前輩打造的民主台灣，也希望我們都能在這些巨人的肩膀上前進，讓民主延續，讓國家壯大，讓台灣人幸福驕傲。

另外，總統蔡英文30日率領副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、總統府祕書長李大維以及副秘書長李俊俋、立法院長游錫堃、監察院長陳菊等人，前往五指山國軍示範公墓的李登輝墓園前獻花並鞠躬致意，表達追思。

蔡英文在臉書上表示，回顧前人追求台灣民主的曲折進程，更珍惜當下的自由空氣。每個時代，都有不同的挑戰，持續深化台灣民主，並走向世界，和國際夥伴共同守護民主價值，就是我們這一代人的挑戰和使命，「台灣的民主之路，我們會堅定地走下去」。