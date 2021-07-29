　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「場下展現友誼」　蔡英文：台灣青年充滿運動家的風範

▲▼李洋，王齊麟的麟洋配闖進東奧四強 。（圖／體育署提供）

▲李洋、王齊麟的麟洋配闖進東奧四強 。（圖／體育署提供）

記者黃巈禾／台北報導

我國羽球男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，29日在東京奧運8強賽，擊敗遠藤大由／渡邊勇大，渡邊勇大輸球後給王齊麟和李洋一個大拇指，還獻上「你們要贏」的祝福，王齊麟看到渡邊勇大流淚也上前擁抱，雙方互動讓不少網友直呼感動。總統蔡英文大讚，「場上全力以赴，場下展現友誼，這是奧運的精神，也是運動家的風範。」

蔡英文29日在臉書表示，今天台灣選手參與的賽事，場場扣人心弦，有最頂尖的桌球對決，有高張力的射箭對抗，也有划船賽事中，黃義婷選手挑戰自我，刷新個人奧運成績的感動時刻。

蔡英文指出，也對選手流露出的真摯情感，留下難忘的印象，今天羽球男雙李洋、王齊麟獲勝那一刻，落敗的地主隊選手渡邊勇大豎起大拇指，比了一個大大的「讚」，齊麟看到渡邊勇大賽後流下淚水，也給了一個擁抱。

▲▼中華射箭男團魏均珩、湯智鈞和鄧宇成。（圖／體育署提供）

▲魏均珩（左）、湯智鈞（右）在射箭個人賽32強相遇，上演台灣內戰，湯智鈞以10比9擊敗學長魏均珩闖進16強。（圖／體育署提供）

蔡英文提到，擁抱的畫面，也出現在射箭男子個人淘汰賽，魏均珩和湯智鈞的「台灣對決」，僵持到加射階段，湯智鈞以一計10分箭，一分之差驚險勝出，賽後兩位選手互相擁抱，魏均珩給了晉級的湯智鈞滿滿的祝福。

蔡英文提及，相信大家都有感覺，收看奧運轉播的同時，往往不是帶著焦慮、懊惱或憤怒的心情，在為比數緊張之外，很多時候，也能夠感受到，台灣選手臨場的自信、鬥志、和韌性，「我們知道選手們是如何享受比賽，我們也知道，代表台灣的這批優異青年，是充滿了運動家的風範」。

▲▼ 中華東奧射箭女團，雷千瑩、譚雅婷、林佳恩 。（圖／體育署提供）

▲林佳恩32強面對愛沙尼亞的帕納特，最後一回合連射3支10分箭，以7比3勝出，闖進16強。（圖／體育署提供）

蔡英文還說，每位選手，都是台灣的驕傲，要恭喜今天晉級的射箭好手林佳恩、拳擊好手黃筱雯，更要把掌聲獻給拚盡全力的羽球好手王子維、射箭好手鄧宇成、射擊好手楊昆弼，以及游泳好手王冠閎，另外，女子25公尺手槍資格賽和高爾夫男子組賽事仍在進行中，吳佳穎、田家榛、潘政琮都加油！繼續衝刺排名！

最後，蔡英文提醒，明天從早到晚，還有一連串關鍵賽事，奧運期間，關心比賽，也別忘了依然要注意防疫，避免群聚，並且適時動一動、讓眼睛休息。

▼ 面對上屆奧運銅牌、丹麥的安賽龍，王子維相當拚命，最後仍以0比2吞敗，無緣8強。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼東奧羽球，王子維 。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
小戴比賽主播嫌「早起真痛苦」！DJ怒噴不專業　丁元凱超酸回擊
最好睡前吃！一次搞懂「維生素B群家族」功效　28種食物通通有
神祕大腳怪是真的！抱小孩渡河畫面曝 　FBI首公布40年檔案
林昀儒、戴資穎明幾點上場？　中華隊賽程表一次看懂
蔡依林突拋「重磅消息」　網全炸了！
恐怖犯案畫面曝光！燒烤店刺殺愛妻　凶手在泰山落網
快訊／威力彩頭獎連35槓！下週獎金「上看10億元」
中國球壇防範「桌球神童」林昀儒　禁止頂尖教練陪練、指導
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「場下展現友誼」　蔡英文：台灣青年充滿運動家的風範

評松山分局黑衣人之亂　柯文哲：北市警察局跟黑道關係太好了

快訊／新北更新確診足跡　這天到「台北健身院」40分鐘

BEN到底是誰？好心肝調查報告「未公布全名」　北市：不影響結果

柯文哲、黃珊珊送親筆卡片+低糖甜點　楊勇緯、羅嘉翎PO IG喊謝謝

萊豬、3+11「都是黑箱」　蔣萬安：該監督就監督、該批判就批判

北市特權疫苗報告「遮權貴」　黃國昌拋4質疑：獨漏Ben、推給基層

公務員升官培訓延後至9月開辦　首度全面採用線上教學

北市特權疫苗調查報告「證明我沒施壓」　高嘉瑜：Ben是誰沒說清楚

公布「好心肝完整報告」理由曝　柯文哲大罵衛生局：乾脆辭職回家

空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」

侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

江宏傑心疼莊智淵：辛苦了！跆拳戰神憶當年...　蘇麗文爆「穿隊服睡機場」：沒坐過商務艙...

PTT神人翻唱《長榮版半島鐵盒》貼切歌詞唱出股海追高韭菜心聲

苦戰7盤！纏鬥埃及強敵直到最後 「台灣桌球教父」莊智淵止步16強

迪麗熱巴告白被拒...10年後繼續主動追愛　使計約楊洋見面又出擊「要不我們去走走」

暗黑料理？「氣球偽裝熱狗」惡整 女友甜笑裝傻...男友一咬秒爆炸

「場下展現友誼」　蔡英文：台灣青年充滿運動家的風範

評松山分局黑衣人之亂　柯文哲：北市警察局跟黑道關係太好了

快訊／新北更新確診足跡　這天到「台北健身院」40分鐘

BEN到底是誰？好心肝調查報告「未公布全名」　北市：不影響結果

柯文哲、黃珊珊送親筆卡片+低糖甜點　楊勇緯、羅嘉翎PO IG喊謝謝

萊豬、3+11「都是黑箱」　蔣萬安：該監督就監督、該批判就批判

北市特權疫苗報告「遮權貴」　黃國昌拋4質疑：獨漏Ben、推給基層

公務員升官培訓延後至9月開辦　首度全面採用線上教學

北市特權疫苗調查報告「證明我沒施壓」　高嘉瑜：Ben是誰沒說清楚

公布「好心肝完整報告」理由曝　柯文哲大罵衛生局：乾脆辭職回家

捏麵人技藝融入！台灣逐格偶動畫發威　入圍「威尼斯影展」VR競賽

越野硬漢「Jeep藍哥」80周年特仕版　 帥度升級增Off-Road+新模式

小戴比賽主播嫌「早起真痛苦」！DJ怒噴不專業…丁元凱超酸回擊了

髮廊微解封！　女星坐下被「一層層謹慎包膜」笑了：簡直處理食物

巴格達「綠區」突遭兩枚火箭攻擊　落在美國大使館附近

懷孕要吃什麼、不能吃什麼？「這些食物」要小心

利變年金險買氣退燒　壽險業網路投保年減逾30%！

原鄉部落「德鹿谷」喜正名　南投縣府送上聯外道路全線整修大禮

53歲伊能靜凍齡不老靠「泡澡」！公開5招tips泡出易瘦好體質

林柏宏、陳庭妮《青春弒戀》入選多倫多影展　導演讚：人人亮點

政治熱門新聞

衛福部報告：未來一周新增確診維持30到50例以下

政院擬推「振興5倍券」　最快9月發行

快訊／北市餐飲開放內用！柯文哲：最快下週二

桃園議會通過普發5000元　鄭文燦：要114億沒錢

我又來了！北市府揭高嘉瑜10天狂索疫苗

新北公布5確診足跡　淡水＆林口家樂福、新莊佳瑪、台北健身院

柯文哲公布「好心肝完整報告」理由曝

2024選總統新北交棒劉和然？　侯友宜秒回這5個字

陳佩琪開砲國產疫苗　台灣若大規模施打二期會變成「人體試驗場」

跟進北市餐廳解封？　侯友宜回應了

遠見／五星縣市長出爐　侯友宜、鄭文燦、潘孟安、徐榛蔚、劉增應

快訊／新北公布最新足跡　2確診都去了板橋這家World Gym

台涉海地總統遇刺案　外交部回應

中國選手奪銀領獎像受罰　苗博雅：觀察國家要看如何面對失敗

更多熱門

相關新聞

中華隊30日賽程　林昀儒搶男單銅牌

中華隊30日賽程　林昀儒搶男單銅牌

「小林同學」林昀儒29日在桌球男單4強賽，雖然惜敗中國球王樊振東，但他30日仍將在銅牌戰繼續出賽，有望改寫我國奧運桌球的紀錄。30日中華健兒們將在9個項目出賽，而田徑項目的「跨欄男神」陳傑也將首度出賽。

東奧棒球墨西哥VS多明尼加　推墨不讓

東奧棒球墨西哥VS多明尼加　推墨不讓

陸媒：林昀儒是未來最大勁敵

陸媒：林昀儒是未來最大勁敵

中國球壇防範林昀儒　禁止頂尖教練指導

中國球壇防範林昀儒　禁止頂尖教練指導

中華隊29日沒進帳　獎牌榜第20名

中華隊29日沒進帳　獎牌榜第20名

關鍵字：

蔡英文東奧東京奧運王齊麟李洋渡邊勇大魏均珩湯智鈞

讀者迴響

熱門新聞

朱木炎金牌月領7.5萬、銅牌一次領500萬！18年認後悔

橋本大輝奪金「挨轟國辱」！IG遭洗版

郭婞淳感謝「慧眼贊助商」：從沒沒無聞就看上

麟洋配闖四強！日本選手「離場前1手勢」網飆淚

中國體操選手痛失金牌　他1動作「太失禮」

如何看樊振東？林昀儒小聲問：我有資格評價他嗎

衛福部報告：未來一周新增確診維持30到50例以下

他曝「小林自費13萬請教練」：不是台灣栽培

即／特殊交友圈延燒南台灣！高雄今+2　

球王風範！樊振東讚賞林昀儒：我贏得艱辛

賀東奧奪牌！全聯限時優惠買1送1

4生肖、4星座中9.2億機率高！威力彩今晚開獎　最旺方位、時辰一次看

林昀儒3比4惜敗中國球王樊振東

即／體育署證實：林昀儒自費聘請教練

快訊／AOA前成員珉娥輕生！　「出血過多動手術，意識還未清醒」

更多

最夯影音

更多
空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」

空姐見到楊勇緯嬌喊：看我一眼！　 羅嘉翎想喝珍奶「銀銅凱旋歸國」
侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

侯怡君直播疑酸小三：很能演　宣示主權「只有正宮坐得穩」

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

阿嬤車禍腳傷...15歲單親孫扛家計　市場「叫賣甜不辣」賺取高中學費

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

Lulu6月就洩曖昧情「生小孩.結婚」話題沒在避　瑞夫直球：讓我們在一起！她秒回好❤

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

Lulu認愛了！對象是「萬秀洗衣店」金孫　大街牽手摟抱「認識已半年多」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面