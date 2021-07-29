「場下展現友誼」　蔡英文：台灣青年充滿運動家的風範

▲李洋、王齊麟的麟洋配闖進東奧四強 。（圖／體育署提供）



記者黃巈禾／台北報導

我國羽球男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，29日在東京奧運8強賽，擊敗遠藤大由／渡邊勇大，渡邊勇大輸球後給王齊麟和李洋一個大拇指，還獻上「你們要贏」的祝福，王齊麟看到渡邊勇大流淚也上前擁抱，雙方互動讓不少網友直呼感動。總統蔡英文大讚，「場上全力以赴，場下展現友誼，這是奧運的精神，也是運動家的風範。」

蔡英文29日在臉書表示，今天台灣選手參與的賽事，場場扣人心弦，有最頂尖的桌球對決，有高張力的射箭對抗，也有划船賽事中，黃義婷選手挑戰自我，刷新個人奧運成績的感動時刻。

蔡英文指出，也對選手流露出的真摯情感，留下難忘的印象，今天羽球男雙李洋、王齊麟獲勝那一刻，落敗的地主隊選手渡邊勇大豎起大拇指，比了一個大大的「讚」，齊麟看到渡邊勇大賽後流下淚水，也給了一個擁抱。

▲魏均珩（左）、湯智鈞（右）在射箭個人賽32強相遇，上演台灣內戰，湯智鈞以10比9擊敗學長魏均珩闖進16強。（圖／體育署提供）



蔡英文提到，擁抱的畫面，也出現在射箭男子個人淘汰賽，魏均珩和湯智鈞的「台灣對決」，僵持到加射階段，湯智鈞以一計10分箭，一分之差驚險勝出，賽後兩位選手互相擁抱，魏均珩給了晉級的湯智鈞滿滿的祝福。

蔡英文提及，相信大家都有感覺，收看奧運轉播的同時，往往不是帶著焦慮、懊惱或憤怒的心情，在為比數緊張之外，很多時候，也能夠感受到，台灣選手臨場的自信、鬥志、和韌性，「我們知道選手們是如何享受比賽，我們也知道，代表台灣的這批優異青年，是充滿了運動家的風範」。

▲林佳恩32強面對愛沙尼亞的帕納特，最後一回合連射3支10分箭，以7比3勝出，闖進16強。（圖／體育署提供）



蔡英文還說，每位選手，都是台灣的驕傲，要恭喜今天晉級的射箭好手林佳恩、拳擊好手黃筱雯，更要把掌聲獻給拚盡全力的羽球好手王子維、射箭好手鄧宇成、射擊好手楊昆弼，以及游泳好手王冠閎，另外，女子25公尺手槍資格賽和高爾夫男子組賽事仍在進行中，吳佳穎、田家榛、潘政琮都加油！繼續衝刺排名！

最後，蔡英文提醒，明天從早到晚，還有一連串關鍵賽事，奧運期間，關心比賽，也別忘了依然要注意防疫，避免群聚，並且適時動一動、讓眼睛休息。

▼ 面對上屆奧運銅牌、丹麥的安賽龍，王子維相當拚命，最後仍以0比2吞敗，無緣8強。（圖／達志影像／美聯社）

