日增30本土確診「遍布6省」　陸暑期旅遊經濟泡湯

▲南京市本土疫情持續，出城民眾得持有核酸檢驗陰性報告。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

南京疫情傳播鏈持續發酵！據大陸國家衛健委通報，7月30日0—24時，全大陸新增確診病例55例，其中境外輸入病例25例，本土病例30例遍及6個省份，分別為江蘇、湖南、重慶、遼寧、福建和四川。目前，從南京祿口機場爆發的疫情，已傳播到7個省分、20多個城市，多個地方政府發布「暫緩出省旅遊」指引，恐進一步衝擊旅遊業復甦。

大陸國家衛健委通報，7月30日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例55例，其中境外輸入病例25例（雲南9例，上海8例，天津3例，浙江2例，福建2例，廣東1例），本土病例30例（江蘇19例，湖南6例，重慶2例，遼寧1例，福建1例，四川1例）。

▲回顧五一長假期間，大陸各個景點充滿人潮，如今暑期高峰臨近，場景恐不復見。（圖／記者陳政錄攝）

無症狀感染者方面，通報新增19例，其中境外輸入7例，本土12例（湖南10例，福建2例）。

從染疫者足跡分布來看，自7月21日南京祿口機場通報清潔工確診，並被證實為Delta變異毒株後，除雲南少數本土疫情為邊境口岸傳入所致、廈門疫情與國際航班機組員有關外，中國大陸近日來新增的超過200名染疫者，均與南京傳播鏈有關。

目前，南京市已展開第三輪全員核酸檢測。南京市政府公布疫調結果稱，本輪疫情為同一個傳播鏈，疫情源頭為7月10日的俄羅斯CA910入境航班，清潔工參加機艙清掃後，防護洗脫不規範，造成個別人員感染。

據陸媒統計，以南京傳播鏈為中心的疫情，至少已波及到包括江蘇、安徽、四川、遼寧、廣東、湖南、北京在內的至少7省份近20個城市。尤其是湖南省內波及的城市在增多，包括張家界、常德、寧鄉、株洲和湘潭市。

為防止疫情入侵，目前已有湖北武漢市，浙江省溫州市、杭州市等地政府，發布暫緩跨省旅遊的指引，湖南張家界等多地也暫時關閉景區。《中新網》報導稱，暑期旺季受影響，將使復甦中的旅遊業再迎打擊。

報導引述旅遊平台去哪兒網數據顯示，前者29日平台諮詢量達日常的3倍、退訂率達4倍，多個旅行社往湖南、江蘇等地區的旅行團已停發；攜程方面，也宣布酒店等產品的免費退訂措施。中國旅遊研究院副院長唐曉雲說，南京疫情引發多地升級防控等級、限制省外團組出遊，使涉及省市及周邊地區的旅遊業復甦短期承壓。

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