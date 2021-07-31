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盧彥勳「最後一次獻給長榮」曝機長感性廣播！抵台再曬總統級早餐

▲台灣網球一哥盧彥勳結束東京奧運賽事，搭乘長榮航空返台。（圖／翻攝自盧彥勳粉絲專頁）

▲台灣網球一哥盧彥勳結束東京奧運賽事，搭乘長榮航空返台。（圖／翻攝自盧彥勳粉絲專頁）

網搜小組／鄺郁庭報導

東京奧運賽事全球吸睛，網球一哥盧彥勳先前就曾宣布，今年東奧是生涯最後一戰，也一早就決定，以選手身分最後一次飛行，一定要留給長榮航空，感謝這些年長榮總是提供各種貼心服務，陪他征戰全世界。沒想到在飛機上，機長還準備了一段感性廣播，讓盧彥勳和哥哥盧威儒超感動。

盧彥勳粉絲專頁「Yen-Hsun Rendy Lu」31日清晨發文，指出盧彥勳會搭乘長榮航空的班機，從成田機場返回台灣，起飛前，聽到機長對全機廣播一段非常感性的感謝詞。

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機長廣播全文如下：

「在今天的航班上，有一位非常特別的貴賓，他不但是本屆奧運中華隊的掌旗官，也是長榮航空長期贊助的網球好手，今年是他第五度參加奧運比賽，本屆奧運後正式宣布退休，他就是永遠的台灣網球一哥-盧彥勳。本班機同行的還有一路陪伴他成長的哥哥盧威儒。

長榮航空非常榮幸能陪伴彥勳飛往世界各地參賽，他在國際網壇創下的輝煌紀錄，至今在台灣還沒有人可以超越。請大家給予彥勳最熱情的掌聲，謝謝這20多年來他為台灣爭取的榮譽及付出的貢獻，您是名符其實的台灣之光，彥勳，謝謝您，也祝福您順利展開下一階段的精彩人生。」

降落後，座艙長又再度對全機廣播 ，「謹代表長榮航空再次感謝各位貴賓，也特別感謝「台灣一哥」盧彥勳，您是台灣的驕傲，長榮航空以您為榮！」

▲▼盧彥勳。（圖／記者王真魚攝）

▲盧彥勳卸下選手身分。（圖／記者王真魚攝）

對於長榮航空的精心安排，盧彥勳和哥哥盧威儒都感到非常溫馨及榮幸。不過，早在參加東京奧運前，盧彥勳就和哥哥盧威儒計劃，這一次東京奧運結束後，一定要搭長榮航空的航班返回台灣。因為這是他以選手身份最後一次的飛行，希望能將這一次的飛行，留給長榮航空公司，藉以表達自己及團隊，對長榮航空公司這幾年支持的感謝之意。

盧彥勳透露，長榮航空這些年來，提供舒適的商務艙，陪伴著盧彥勳及其團隊征戰全世界。而且不止照顧他，也很照顧國內許多好手，支持台灣運動不遺餘力，「謝謝長榮航空公司，盧彥勳以身為長榮航空的選手為榮。」

稍早，盧彥勳抵達防疫旅館後，一份來自總統府的早餐已經在等待著，讓他忍不住開心分享照片，感謝道「感謝蔡英文總統的支持 、鼓勵和期許！」也直笑，會一早就收到來自總統及總統府的心意，一定是總統覺得他太瘦了，要好好補一下，「在隔離旅館內，吃完早餐，元氣滿滿！打開電視，一起為中華隊加油！」

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