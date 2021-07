東奧落跑選手曝流浪過程　「睡廢車、有人請吃飯」想留日工作養家

▲東奧20歲烏干達舉重選手塞奇特列科(Julius Ssekitoleko)。(圖/翻攝自推特/ @MwesigyeWalter)



記者張方瑀/綜合報導

東奧20歲烏干達舉重選手塞奇特列科(Julius Ssekitoleko)日前從飯店逃離,目前被找回後,已經搭機返國。他接受日媒獨家專訪時提到,「我想如果能留在日本工作的話,就能夠養家了。」

塞奇特列科接受《日本新聞網》(JNN)獨家訪問時提到,他雖然代表烏干達舉重代表隊出賽,但落跑被找回後,也被取消了參賽資格,「被告知不能參加奧運的時候很失落,我想如果能在日本工作的話,就能夠養家了。」

塞奇特列科提到他逃往名古屋時,也有受到日本人的幫助,「我有躲在廢棄的車子裡睡覺,我以為我了名古屋就會有人來幫我,有一天我對著路上碰到的男性說『我很餓』,他就請我回家吃飯。」

Julius Ssekitoleko is being held illegally by @PoliceUg for 6 days now. He has not been taken to court as police is still looking for a clear charge against him.

Ssekitoleko doesn't need incarceration, he needs advice and help. #StandWithSsekitoleko pic.twitter.com/jitZ5b3MOt