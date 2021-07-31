麟洋生日巧撞周杰倫、昆凌！王齊麟羞笑　神比喻「羽球界夫妻檔」

▲東奧羽球麟洋配，李洋／王齊麟 。（圖／體育署）

記者施怡妏／綜合報導

我國羽球最強男雙「麟洋配」王齊麟／李洋，在4強賽僅花28分鐘就以直落二擊敗對手，挺進金牌戰，兩人年初上專訪節目，李洋提到，彼此會透過吵架幫助溝通，王齊麟則說就像夫妻一樣，床頭吵床尾和，並爆料自己生日跟周杰倫同一天，李洋的生日則跟昆凌同一天，神比喻兩人的感情好得像夫妻。

粉專「詹姆士的訐譙時間」稍早發文，看了王齊麟與李洋的專訪節目，笑說兩人是真愛，「祝福這一對真愛彼此的人生伴侶，在奧運穿金戴銀」。

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李洋與王齊麟年初上Youtbe頻道「愛爾達專體育家族」，在專訪節目中，李洋表示，從好朋友變成合作夥伴，兩人每天都在吵架，因為搭檔之間很像情侶，加上雙方又很重視羽毛球，討論事情時會容易發生爭執，「有吵架對我們兩個都好，起碼是把問題講出來」，與其悶在心裡什麼都不說，吵架反而對彼此都好。

王齊麟聽完後則回應「就吵阿，夫妻嘛，床頭吵架床尾和」，還提到周杰倫的生日跟自己同一天，李洋的生日則跟昆凌同一天，似乎在比喻兩人是「羽球界的夫妻檔」，主持人驚呼「所以你們是羽球界的夫妻？」話一說完，現場一片笑聲。

據了解，天王周杰倫的生日是1月18日，天王嫂昆凌的生日則是8月12日，而王齊麟的生日也正好是1月18日，李洋也剛好是8月12日。對此，網友們也噴笑，「不許你們在那邊秀恩愛」、「果然是CP」、「問到吵架說跟夫妻一樣床頭吵架床尾和，很會」、「國中就看對眼」、「請原地結婚」、「請立刻去登記，謝謝」、「老是覺得他們同框的畫面有點意思」、「夫唱夫隨」。