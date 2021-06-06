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疫期外配姐妹返鄉路艱辛　臉書分享登機、入境程序

▲疫期外配姐妹返鄉路艱辛。

▲疫期外配姐妹返鄉路格外艱辛。（圖／牛春茹提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全球疫情從去年發燒到現今，許多國家紛紛關閉國門，使居住在桃園的外配偶，返鄉路變得漫長和艱辛！桃園牛姓、江姓陸籍姐妹，因掛念遠在海峽另一端的家人，於日前做好防疫措施後，踏上返鄉路程，並分享疫情期間登機、入境的一些程序，期姐妹們做好充足準備，平安返抵家門。▲疫期外配姐妹返鄉路艱辛。

▲▼疫期外配姐妹返鄉路艱辛。（圖／翻攝自鄒文玉臉書／江波提供）▲疫期外配姐妹返鄉路艱辛。

牛姓陸籍姐妹指出，此次返鄉原已在今年二月就有規劃，現因母親生病，需返鄉照顧，盡為人子女孝道，而必須成行。她於6月2日從桃機出發，當日抵達上海，目前隔離中，並為大家分享疫情期間登機、入境的一些程序，但因個各機場規定會有差異，故僅供參考，也希望已返鄉的姊妹分享經驗給大家，讓大家做好充足的準備，畢竟回去一次不容易。

牛姓陸籍姐妹分享疫期登機、入境的一些程序，分別如下：
1、一定要保持網路的暢通，尤其是下飛機後，都要手機掃碼。
2、手機微信或支付寶要準備一人大約10,000人民幣，用於支付防疫酒店的住宿費、餐費，以及從防疫酒店回娘家地區的機票費、高鐵費等費用。
3、訂好機票後馬上聯絡可以做核酸檢測的醫院，有可能會排隊，但也要算好時間，要72小時內的報告才有效，不要影響到正常登機時間。 (核酸檢測的醫院可打電話詢問當地政府的衛生局詢問)。
4、身分證與居留證的核酸檢測費用有差異，差額每間醫院不同。

江姓陸籍姐妹原在社大上古箏課，眼見本土疫情仍未退燒，在家人殷盼下，於昨日踏上返鄉路上，並於臉書Po出全副防護衣裝備，前往桃園機場時的情形，同時慨嘆，因為疫情使她回鄉的路，變得如此漫長和艱辛，祈疫情早日結束。

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