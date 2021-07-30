奧運恐怖摔車影片曝！　前金牌選手「慘遭連環輾」擔架抬出場

BMX racing is brutal.



Hope Connor Fields is alright pic.twitter.com/QZCkvuk2eW — djspice (@officialspicyj2) July 30, 2021

記者張寧倢／編譯

東京奧運如火如荼進行中，美國BMX小輪車競速賽名將菲爾茲（Connor Fields）在前兩場預賽結束後暫時排名第4，然而，在30日進行的第3輪準決賽中，菲爾茲卻嚴重摔車，直接被後方2位選手輾過，緊急救治後被用擔架抬出賽場，但這下他恐怕難以實現BMX奧運金牌2連霸。

▲美國BMX小輪車競速賽名將菲爾茲（Connor Fields）在準決賽中嚴重摔車。（圖／路透，下同）

根據CNN報導，上屆里約奧運BMX小輪車男子金牌得主是來自美國的名將菲爾茲，他在前兩輪預賽結束後排名暫居第四，已經篤定拿到決賽門票，但卻在準決賽中出現嚴重摔車意外，賽事進行到第3圈時，他似乎不小心與另一名騎手發生碰觸，由於緊接著就是180度的大角度轉彎，後方選手們來不及反應，連人帶車輾過菲爾茲。

據報導，菲爾茲受傷後躺在柏油賽道上，動彈不得，現場醫護人員做了幾分鐘的緊急處理後，將菲爾茲被抬上擔架送醫。隨後，美國自行車協會首席隊醫芬諾夫（Jon Finnoff）發布聲明稱，目前確認菲爾茲已經清醒過來，正在等待進一步醫療評估。不過報導表示，這可能對他想拿下奧運金牌二連霸的目標是個重大打擊。

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