家電父親節優惠　大金空氣清淨機直降1千　奇美抽萬元腳踏車

記者蔡惠如／綜合報導

面對即將來臨的父親節，家電廠商也陸續釋出優惠，在台灣空調市場頗受歡迎的大金，於8月祭出旗下「10年免換濾網」空氣清淨機促銷，推指定機型現買現扣1,000元；奇美則針對近期的奧運熱潮，以及日後居家休閒需求，主推旗下電視商品加碼抽獎活動。

近年空氣汙染議題發燒，加上前陣子居家防疫，讓許多民眾因應長時間待在室內，衍生出空氣品質需求，DAIKIN大金空調針對父親節檔期來臨，從8月推出感恩回饋，7／31至8/31期間，購買指定機型MCK70VSCT-W、MC55USCT、MC40USCT，可享現買現扣1,000元回饋。

▲大金針對父親節促銷推出空氣清淨機，直接降價1000元。（圖／品牌提供）

其回饋機種MCK70VSCT-W主打「雙重閃流放電功能」，首創TAFU長效濾網，號稱長達10年不用更換，具有三段式手調導出風板，可根據使用空間的不同自行調整，另有三段保濕控制與濕度感知器，當濕度到達設定值時自動停止加濕，濕度不夠時自動啟動調節；MC55USCT、MC40USCT，則主推迷你簡約美型，降低高度為50cm、寬度與深度僅有27cm，可適用於4坪空間，約11-15分鐘便可清淨空氣。

台灣品牌奇美家電則針對旗下4K電視祭優惠活動，8／1起至9月底，購買奇美4K液晶顯示器指定型號，再至官網發燒活動專區登錄，可抽VICTOR頂級羽毛球拍(TK-F C LTD A)、GARMIN VENU SQ GPS智慧腕錶、以及超大獎、要價14,800元的捷安特SCR2公路車。

▲奇美針對旗下4Ｋ電視推抽獎。（圖／品牌提供）