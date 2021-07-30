快訊／782萬人次接種過疫苗！　我國疫苗覆蓋率達31.86%

記者嚴云岑／台北報導

中央流行指揮中心指揮官陳時中宣布，昨日共有20萬5550人接種疫苗，整體接種人次達782萬6976人，整體疫苗涵蓋率達到31.86%，劑次人口比來到33.22%。兩個數值皆突破總統蔡英文喊出月底覆概率達到25%目標。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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今天起第四輪疫苗預約對象103萬人開打，不過，國內目前所剩AZ疫苗，可能在第四輪打完就不足以因應下一輪，指揮中心發言人莊人祥表示，還是要看AZ到貨情況，如果持續沒有到貨，不排除第五輪少量提供莫德納疫苗。

第四輪疫苗預約昨天截止，符合預約資格有138萬0747人，實際預約103萬4993人，佔符合預約資格人數74.96%，這些對象會從今天開始接種。

統計國內包含採購與各項捐贈，AZ疫苗實際到貨近583萬劑，莫德納疫苗則約有365萬劑。莊人祥說明，目前疫苗剩餘數量就AZ疫苗的部份，各縣市還有108萬劑，另7/27到貨一批58萬劑正在檢驗封緘，總計還有約166萬劑；至於莫德納則還有73萬劑，當中大部分掌握在中央，地方配送不到10萬劑。

AZ疫苗扣除昨日使用約20多萬劑，預期剩下146萬餘劑，第四輪103萬人接種後，估計剩下43萬劑，恐怕不足提供下一輪接種，然而第五輪預約對象預計下週一進行公布，是否會受到影響？

莊人祥說，目前還未決定提供哪一種疫苗，如果近期還有AZ疫苗到貨，也可能接續提供，若無到貨，也不排除少量供應莫德納疫苗，而該輪接種天數可能也會縮短。