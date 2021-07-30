LIVE／新北+4「餐飲列優先開放」　侯友宜最新說明

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心30日公布國內新增25例COVID-19確定病例，分別為21例本土，個案分布以嘉義縣9例為最多，其次為台北市7例、新北市4例。新北市長侯友宜15時將召開防疫記者會，說明最新防疫情況。《ETtoday新聞雲》全程直播。

雙北市目前仍禁止餐飲內用，台北市長柯文哲29日於防疫記者會率先宣布，每天平均少於10例、不明感染少於2，觀察一週平均數字後，可考慮開放內。在新北部分，市長侯友宜日前表示「餐飲列優先開放」，29日表示要看這幾天的疫情，「如果疫情控制得好，當然有可能」。

中央流行疫情指揮中心30日公布國內新增25例COVID-19確定病例，分別為21例本土及4例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，個案分布以嘉義縣9例為最多，其次為台北市7例、新北市4例、高雄市1例；其中18例為已知感染源、2例關聯不明、1例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月28日累計公布14,420位確診個案中，已有12,817人解除隔離，解隔離人數達確診人數88.9%。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,021,090例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,004,528例排除)，其中15,662例確診。2020年起累計787例COVID-19死亡病例，其中779例本土，個案居住縣市分布為新北市392例、台北市295例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、台中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，台東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。