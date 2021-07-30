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西濱大貨車廢土沿路掉！2車撞土受損　迷糊司機公共危險送辦　

▲1輛滿載廢土的大貨車，行經台61線92K處時，後方廢土沿路掉落，造成後方車輛受損，警方趕緊到場協助。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲1輛滿載廢土的大貨車，行經台61線92K處時，後方廢土沿路掉落，造成後方車輛受損，警方趕緊到場協助。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

1輛滿載廢土的大貨車，29日清晨行經台61線西濱快速道路南下92公里處附近時，駕駛未注意後方廢土沿路掉落車道，導致後方2車煞車不及發生碰撞，造成車輛故障；警方獲報後在南下102K側車道處，攔停這輛大貨車，將依公共危險罪依法移送偵辦，並通知環保局到場稽查。

竹南警方表示，員警到場後發現，廢土掉落範圍自92公里處一路往南延伸往後龍方向；警方立即再派遣大山、外埔及後龍所巡邏警網前往西濱沿線交通管制及疏導，同時通報交通部公路總局第2區養護工程處苗栗工務段前往處理。為預防行經車輛撞上落土，警方也商請附近工廠出動山貓車等清運機具，歷時3小時順利排除完畢。

▲▼滿載廢土的大貨車，後方泥土沿路掉落駕駛渾然不知，造成後方車輛撞上受損。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼滿載廢土的大貨車，後方泥土沿路掉落駕駛渾然不知，造成後方車輛撞上受損。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼滿載廢土的大貨車，後方泥土沿路掉落駕駛渾然不知，造成後方車輛撞上受損。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方指出，員警在巡守時，發現沿途散落落土的大貨車已經被熱心民眾於西濱南下102公里處攔下，警方幫忙協助固定肇事車輛後車欄板固定，避免車上泥巴再度污染地面；警方除依規掣單舉發外，因本次事件導致2車輛撞到落土發生交通事故，造成車輛有毀損狀況，所幸無人員傷亡，警方也將依公共危險罪依法移送偵辦，並通知環保局到場稽查。

竹南警分局呼籲，民眾如有載運貨物務必確認有完善固定及裝載，避免發生滲漏或掉落情事，影響其他用路人之交通安全。

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