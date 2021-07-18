喝太多隔天上路慘了！北市半年抓582名宿醉族　依公共危險送辦

▲北市警方強調微解封後會加強酒測取締，請民眾切勿飲酒開車上路。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

中央疫情指揮中心宣布全台自7月13日起「微解封」，外出人車逐漸增加，但台北市餐飲業仍禁止內用，惟有鑑於防疫期間，部分民眾仍可能於居家飲酒，台北市交通警察大隊重申「酒駕零容忍」，警方強調從13日微解封後會落實取締，提醒民眾切勿酒後及宿醉駕車，以維護自身及他人交通安全。

台北市警局交通警察大隊統計，今年1~5月6至12時取締酒後駕車件數582件，相較2020年同期512件增加70件，另上午時段發生酒駕事故死傷人數3人，較去年同期減少4人，酒駕事故死傷人數呈現下降之趨勢，歸功於警方近年針對酒後宿醉駕車加強執法，及加重酒駕罰責應發揮明顯成效。

雖然民眾普遍已有喝酒不開車之正確觀念，然因宿醉開車亦可能無法通過酒測，且存在相當事故風險。交通警察大隊再次呼籲民眾應有「酒駕零容忍，酒後及宿醉不開車」觀念，特別要留意喝酒隔日之宿醉，也會嚴重影響駕駛時的判斷力與反應能力，希望民眾若前晚有應酬，請切勿開車、騎車上路，以確保交通安全，北市警方也會持續規畫勤務加強取締。

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