台美日首對話「抗中！」　楊明杰：台對美存在幻想十分平底之蛙

▲首屆「台美日國會議員戰略論壇」視訊會議今（29日）舉行，共識對抗中國大陸（圖／CFP）

記者任以芳／南寧報導

相隔6年，大陸2021年兩岸關系研討會今（29日）在廣西南寧開幕。本次活動由大陸海峽兩岸關系研究中心主辦，邀請台海百位專家、學者，深入探討兩岸關係下一步該怎麽走。正好第一屆「台美日國會議員戰略論壇」視訊會議也於今舉行，三方共識團結抗中。面對美國積極拉攏台日情勢，大陸知名學者楊明杰點名台海問題美國是最大關鍵，近年不斷插手兩岸關係，只是把台灣當棋子。最終，中美還是會恢復對話，台灣政府對美的迷思與幻想，十分平底之蛙。

首屆「台美日國會議員戰略論壇」視訊會議今（29日）舉行，綜合媒體報導指出，三方共識聯合「團結抗中」，彼此共享民主等價值。中國社科院台灣研究所所長楊明杰指出，美國一直是干擾兩岸和最大外部因素，美國與中國競爭把台灣當制衡中國的戰略棋子，「棋子會有可成變成棄子。」

▲中國社科院台灣研究所所長楊明杰 。（圖／記者任以芳攝）

楊明杰稱，從歷史和現實未來分析，中美遲早恢復對話。特別是台灣問題上，美國一方面把台灣當棋子，一方面國家經營團隊又重述自己立場，從白宮國家安全會議印太事務協調總監坎貝爾（Kurt Campbell）到美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）也表態不支持台灣獨立。「並且和中國打交道，還是強調三分法，競爭、對抗、合作。」

未來美國對台政策將持續？楊明杰認為，中美雙方長久對抗當中，美國對台的政策上還是從國家利益出發，一些台獨分子包括台灣當局帶著一種迷思和幻想，我覺得是平底之蛙，甚至十分危險。

▲北京聯合大學台灣研究所副院長李振廣 。（圖／記者任以芳攝）

北京聯合大學台灣研究所副院長李振廣接受《ETtoday新聞雲》記者訪問也指出，蔡英文走的這條路，找美國、找國際社會幫忙是「遠水解決不了近渴」。就算美國幫台灣可以幫一時，也不會幫一世。

李振廣進一步舉例阿富汗的問題，「美國在阿富汗待不到20年，早晚把阿富汗政府拋開。」台灣如果能想通這樣道理的話，台海問題還是需要兩岸共同來解決，到外面找幫手解決不了問題。