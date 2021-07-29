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雲林拼產業就業　《遠見》調查施政滿意上升！張麗善：邁向五星

▲張麗善表示，每份民調都是縣政重要的參考指標，更是鞭策縣府團隊不斷向前邁進的動力，雲林縣府團隊將繼續努力、持續拼搏，邁向五星的爆發力。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲張麗善表示，每份民調都是縣政重要的參考指標，更是鞭策縣府團隊不斷向前邁進的動力，雲林縣府團隊將繼續努力、持續拼搏，邁向五星的爆發力。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今年三、四月份《遠見雜誌》辦理2021年「縣市長施政滿意度調查」結果出爐，由於受到疫情影響，全台各縣市首長施政滿意度分數普遍下滑。雲林縣長張麗善施政滿意分數則較去年進步0.6為71.2分，滿意度過半為66.4%，較去年小跌0.3%，不滿意度則下降1.3%，為12.7%，總體成績獲得4顆星的評價。

▲張麗善表示，每份民調都是縣政重要的參考指標，更是鞭策縣府團隊不斷向前邁進的動力，雲林縣府團隊將繼續努力、持續拼搏，邁向五星的爆發力。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣就積極籌劃農業機械園區與冷鏈物流園區的創設，同時並著重教育、觀光、社福與道路交通等面向的建設。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

縣長張麗善表示，先前十多年間，雲林縣政的基調均以農業為主軸，然無形中卻遺忘推動產業發展與創造就業機會的重要性。自2018年底上任後，雲林縣就積極籌劃農業機械園區與冷鏈物流園區的創設，同時並著重教育、觀光、社福與道路交通等面向的建設。發展的種籽已播下，未來也將逐漸萌芽生長、開花結果。

縣長張麗善強調，每份民調都是縣政重要的參考指標，更是鞭策縣府團隊不斷向前邁進的動力。此次遠見雜誌的調查，亦提供了雲林縣府團隊繼續努力、持續拼搏，邁向五星的爆發力。

▲張麗善表示，每份民調都是縣政重要的參考指標，更是鞭策縣府團隊不斷向前邁進的動力，雲林縣府團隊將繼續努力、持續拼搏，邁向五星的爆發力。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣就積極籌劃農業機械園區與冷鏈物流園區的創設，同時並著重教育、觀光、社福與道路交通等面向的建設。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


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