林昀儒緊咬逼戰到第7局　惜敗中國球王！宜蘭員山老家現場曝

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

19歲桌球小將林昀儒今下午出戰中國世界球王樊振東，雙方比數緊咬，直到第7局林昀儒才不敵惜敗，雖然無緣金牌戰，但林昀儒出色的表現也令兩岸民眾印象十分深刻，台灣更有網友頻喊「看到心臟好痛」；林昀儒老家、宜蘭員山的鄉親更是架起電視牆觀看比賽，就連縣長林姿妙都請假替林昀儒加油。

▲林昀儒對戰中國球王，以3比4惜敗。（圖／路透）

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林昀儒面對世界排名第一的球王毫無懼色，沉著冷靜應戰，比賽開始先馳得點拿下首局，隨後雙方比數緊咬，林昀儒還一度上演神奇逆轉，打得樊振東壓力山大，兩人互有勝負，直到第7局決勝局，林昀儒終於還是敗下陣來，以3比4敗給樊振東。

林昀儒老家，宜蘭員山的鄉親今下午在戶外架起電視牆，鄉親拿起紫色加油棒，一面觀看比賽、一面越洋替林昀儒打氣加油，其中更有小弟弟打起鼓替林助威，每每林昀儒拿下一球，觀賽現場就歡聲雷動；現場觀戰的鄉親也指出，昨天林每局都贏，今天則是「苦戰」，得分來來去去，看得大家相當緊張。

雖然林昀儒最終沒能戰勝中國球王，但出色亮眼的表現雖敗猶榮，現場氣氛仍十分高昂。縣長林姿妙更親自上台致詞，表示自己今天特地請假來看比賽、替昀儒加油，「今天的表現非常好，昀儒很賣力，真的是宜蘭精神，可以到國際比賽、為國爭光，我們感到很光榮，明天銅牌戰相信昀儒會更讚，對他有信心，感謝鄉親！」

▼員山鄉親觀戰，不斷替林昀儒打氣，縣長林姿妙更特地請假替他加油。（圖／記者游芳男攝）